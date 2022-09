Affaire Pogba: Varane apporte son soutien à Pogba, qu’il veut "voir revenir le plus vite possible"

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match de l’équipe de France contre l’Autriche en Ligue des nations (jeudi à 20h45), Raphaël Varane a abordé l’affaire Pogba. Le défenseur des Bleus a tenu à apporter son soutien au milieu de terrain de la Juventus.

Paul Pogba peut compter sur le soutien franc de Raphaël Varane. Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de la réception de l’Autriche en Ligue des nations (jeudi à 20h45), Raphaël Varane a été questionné sur son coéquipier de la Juventus Turin, absent de ce rassemblement à cause d’une blessure au genou mais surtout empêtré dans une retentissante affaire extra-sportive.

"Évidemment, je ne vais pas parler de la partie judiciaire, a d’abord indiqué le défenseur de Manchester United. Maintenant, en tant que personne, c'est un ami. Je le soutiens et il a face à lui des défis à relever, notamment cette blessure. Il faut qu'il soit bien dans sa tête pour revenir le plus vite possible, on veut le voir épanoui. C'est un joueur extraordinaire, on a envie de le voir sur le terrain et épanoui. On souhaite le voir revenir le plus vite possible et prendre du plaisir."

Pogba au coeur d'un tourbillon médiatico-judiciaire depuis plusieurs semaines

Depuis quelques semaines, Paul Pogba est au cœur d’un tourbillon médiatico-judiciaire. Le week-end dernier, Mathias Pogba, frère aîné du footballeur international français, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans l'enquête sur les extorsions dénoncées par la star des Bleus.

Quatre autres suspects, âgés de 27 à 36 ans, ont également été mis en examen et incarcérés. Ils sont aussi poursuivis pour "extorsion" et "association de malfaiteurs", mais ils le sont également pour "séquestration ou détention arbitraire en bande organisée".

Ce lundi, Le Monde a révélé des extraits du récit qu’a fait Paul Pogba aux policiers au sujet de la tentative d’extorsion dont il a été victime dans la nuit du 19 mars dans un appartement de Chanteloup-en-Brie.

"Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j’allais payer. Ils criaient: ‘Ta gueule, baisse les yeux’, a notamment confié l’ancien joueur de Manchester United. L’un des deux cagoulés a parlé à l’oreille de Roushdane (l’un des cinq suspects incarcérés, ndlr). Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m’a dit qu’il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger."