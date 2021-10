France-Belgique: "A la mi-temps, on s’est dit les choses", confirme Mbappé

Elu homme du match, Kylian Mbappé, auteur d’un but et d’une passe décisive face à la Belgique (3-2) en demi-finale de la Ligue des nations, a commenté la remontée des Bleus.

Kylian Mbappé fait l’actualité cette semaine. Cela a commencé mardi dans un entretien exceptionnel accordé à Rothen s’enflamme sur RMC dans lequel il a notamment parlé de son été agité avec ses envies de départ au Real Madrid. Mais aussi d’une prolongation au PSG pas totalement à écarter et de la désillusion de l’Euro 2021 avec l’équipe. Ce jeudi, c’est sur le terrain qu’il a fait parler. Auteur d’un grand match face à la Belgique (3-2) en demi-finale de la Ligue des nations, l’attaquant parisien a évoqué la révolte française, qui semble être partie du vestiaire à la pause.

Mbappé tourné vers la finale

"On perdait 2-0, on était mal embarqué. On n’a pas lâché. A la mi-temps, on s’est dit les choses. On est revenu avec des vraies intentions. On a joué plus haut, on a marqué tôt. A la fin, c’est complètement fou, a savouré Mbappé sur les réseaux sociaux de l’équipe de France. C’est bien, ça donne de la confiance à l’équipe, au staff. Maintenant, il y a une finale. Il faut gagner. Si tu fais tout ça et que tu ne gagnes pas, ça va être frustrant."

"On veut jouer les matchs comme ça. J’adore jouer ces matchs. Ce sont des matchs à pression. Des matchs que tout le monde regarde, que tout le monde veut jouer", a ajouté l’attaquant aux 50 sélections à 22 ans, nouveau record en équipe de France. "50e sélection, ça passe vite. J’espère que je vais avoir encore plein de sélections encore et qu’on va gagner des titres", a-t-il déclaré. Ça peut débuter dès dimanche.