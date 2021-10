France-Belgique: Mbappé a donné son maillot à Khaby Lame, star de TikTok

Après la victoire des Bleus contre la Belgique (3-2), Kylian Mbappé a donné son maillot à Khaby Lame, un célèbre TikTokeur italien qui était présent à Turin.

Kylian Mbappé est habitué à donner son maillot à la fin des matchs, mais ce n’est pas souvent qu’il offre sa tunique à une personne qui compte davantage de followers que lui sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, après la victoire 3-2 contre la Belgique, l’attaquant français a jeté son maillot à Khaby Lame, célèbre TikTokeur présent dans les tribunes du Juventus Stadium à Turin.

Khaby Lame © Instagram Kylian Mbappé

Avec un peu plus de 115 millions d’abonnés sur TikTok, Lame est le deuxième utilisateur le plus suivi de la plateforme. L’Italien est connu pour ses vidéos parodiques où il tourne en ridicule les défis ou astuces des autres utilisateurs. Il avait déjà échangé indirectement avec Kylian Mbappé, chacun réalisant le geste signature de l’autre dans des courtes vidéos postées sur TikTok ou Instagram.

Déjà des vidéos avec Sainz et Leclerc

En début de saison, Achraf Hakimi avait même célébré un but avec Kylian Mbappé en réalisant le geste de Khaby Lame. Le TikTokeur avait répondu avec une vidéo où il marquait un but et reproduisait la même célébration avec un de ses amis.

Jeudi à Milan, Khaby Lame a pu fièrement poser avec la tunique de l’attaquant tricolore, auteur du deuxième but des Bleus face à la Belgique. Il continue ainsi d’intégrer le milieu du sport, après avoir par exemple réalisé des vidéos avec les pilotes de Formule 1 Charles Leclerc et Carlos Sainz.