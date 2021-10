France-Belgique: "Je voulais vraiment qu'il marque!" Benzema explique pourquoi il a donné le penalty à Mbappé

Lors de la victoire contre la Belgique, jeudi soir, Karim Benzema a laissé Kylian Mbappé tirer le pénalty pour revenir à 2-2. Il a expliqué la séquence au micro de M6, vendredi soir.

Trois mois et demi après son tir au but raté face à la Suisse, en huitième de finale de l’Euro, Kylian Mbappé s’est de nouveau retrouvé sur le point de pénalty avec le maillot de l’équipe de France. C’est Karim Benzema qui s’est saisi du ballon pour le donner à l’attaquant du Paris Saint-Germain, après la faute sifflée sur Antoine Griezmann.

"Nous sommes des joueurs qui tirons tous des penalties, a indiqué Karim Benzema au micro de M6, vendredi soir, au sujet de lui, Griezmann et Mbappé. J’avais envie qu’il marque. J’ai récupéré le ballon et je lui ai donné." Mission accomplie puisque le Français a trompé Thibaut Courtois d’une puissante frappe dans la lucarne, permettant aux Bleus de revenir à 2-2 avant le but victorieux de Theo Hernandez en fin de rencontre.

"Ce qu'il y a eu à l’Euro, c’est effacé"

"Sur le terrain, j’essaie de rendre meilleur mes coéquipiers à chaque fois, a expliqué Karim Benzema, auteur du premier but tricolore et d’une très bonne prestation. Le dernier match contre la Finlande, avec Griezmann, ça s’était bien passé. Là, avec le retour de Kylian, on s’est bien trouvés. Avec Antoine aussi."

Interrogé sur l’Euro, l’attaquant du Real Madrid a aussi été très clair : "Ce qu’il y a eu à l’Euro, c’est effacé. C’était un match." Les Bleus pensent désormais à la finale de Ligue des Nations qu’ils doivent disputer dimanche face à l’Espagne, et plus à la désillusion contre la Suisse.