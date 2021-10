Equipe de France: Griezmann trouve "injustes" les critiques sur Mbappé à l'Euro

Après le match contre la Belgique (3-2) et avant la finale de Ligue des Nations contre l’Espagne, Antoine Griezmann était ce vendredi en conférence de presse, où il a pris la défense de son coéquipier Kylian Mbappé.

Après un Euro mitigé et un pénalty raté contre la Suisse, Kylian Mbappé a connu un retour en France compliqué. Sifflé dans tous les stades de Ligue 1, il a confié cette semaine avoir vécu difficilement ces quelques semaines. Antoine Griezmann, son coéquipier en équipe de France, l’a publiquement soutenu ce vendredi, en conférence de presse.

"Je comprends son sentiment, a glissé le numéro 7 des Bleus. On lui est un peu tombés dessus, et c’était un peu injuste, par rapport à son pénalty raté à l’Euro. Il fallait y être, avoir l’envie de le tirer. Parfois ça rentre, parfois ça ne rentre pas, mais ce n’était pas de sa faute qu’on se fasse éliminer contre la Suisse."

"Il faut profiter de lui"

Griezmann, au contraire, a voulu souligner la chance des Bleus de pouvoir compter sur Mbappé. "On a la chance de l’avoir, on sait que c’est un top joueur qui va tout gagner, que ce soit en club, en sélection ou individuellement. On attend de lui qu’il marque quatre, cinq buts... Mais ce qu’il fait déjà à son âge, c’est extraordinaire. (…) C’est à nous de le mettre dans les meilleures conditions, que ce soit les journalistes, nous ses coéquipiers, ou les supporters français."

"Il faut profiter de lui, a conclu Griezmann. Je suis sûr que si on lui donne de la confiance et de la joie, il y aura des matchs comme hier (jeudi face à la Belgique) et il nous fera gagner des matchs." Face à la Belgique, Kylian Mbappé a été rayonnant. Les Bleus espèrent qu'il le sera tout autant dimanche soir, pour la finale de la Ligue des nations face à l'Espagne.