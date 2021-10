France-Belgique: l’autodérision des Belges après la folle remontée des Bleus

L’équipe de France a obtenu sa qualification pour la finale de la Ligue des nations ce jeudi en dominant la Belgique (3-2). Le compte officiel de la sélection des Diables Rouges était pourtant très confiant à la pause…

L’équipe de France, le nouveau cauchemar des Diables Rouges. En trois ans, la Belgique compte deux désillusions face aux Bleus. En 2018, en demi-finale de la Coupe du monde. Et désormais en 2021 en demi-finale de la Ligue des nations. Une compétition au prestige et à l’importance nettement moindres, mais le scénario de la rencontre va encore hanter les Belges. A la pause, ils menaient 2-0 puis ont cru décrocher la victoire par Lukaku en fin de match, avant de voir le VAR annuler le but de l’attaquant de Chelsea. Puis Théo Hernandez les crucifier à la 90e minute.

"Une avance confortable !"

Pourtant, une certaine confiance avait gagné le camp belge au terme de la première période. A la pause, le compte Twitter officiel de l’équipe de la Belgique postait en anglais comme message : "Eh bien, c’est une avance confortable !". Avant de poster au terme de la rencontre un laconique: "Ou pas…".

Un message plein d’autodérision qui tranche avec les réactions de dépit en 2018. Ce jeudi, Thibaut Courtois a tout de même déploré la défaite malgré une bonne prestation et une possession qu’il a ressenti en faveur des Belges, même si l’UEFA affiche 52% en faveur des Bleus : "On a bien joué en première mi-temps, notamment au niveau de la possession." Mais ça n’a encore pas suffi face aux Bleus.