France-Bosnie: Mbappé touché au mollet après un match frustrant

Peu en vue lors du match nul de l'équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine mercredi (1-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est touché au mollet.

Après des semaines de feuilleton autour de son avenir et l'incertitude concernant un éventuel départ pour le Real Madrid jusqu'au bout du bout du mercato estival, Kylian Mbappé espérait sans doute s'offrir une bouffée d'air en équipe de France. Mais l'attaquant du PSG a livré une prestation décevante et frustrante mercredi soir, lors du match nul des Bleus contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Il est en prime sorti touché.

Examens ce jeudi

Comme évoqué par l'Equipe, le champion du monde a ressenti une gêne au mollet après la rencontre. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure. Le joueur parisien passera des examens ce jeudi. Rien de grave pour le moment, il s'agit d'une douleur et rien ne dit que sa participation aux deux prochains matchs de l'équipe de France - face à l'Ukraine samedi puis la Finlande mardi - est compromise. Il faut attendre d'en savoir plus.

Titularisé dans un trio avec Karim Benzema et Antoine Griezmann, Kylian Mbappé aura perdu 22 ballons durant la rencontre. Faisant régulièrement la différence sur l'aile gauche, l'attaquant a souvent peiné à trouver la bonne option pour concrétiser une situation, entre passes pas toujours bien senties à Benzema ou dribbles trop forcés. Une prestation globalement à oublier, dans la lignée de celle des Bleus.