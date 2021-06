France-Bulgarie: qui seront les 5.000 spectateurs au Stade de France

Grâce à une dérogation, les Bleus affronteront ce mardi soir la Bulgarie en match amical (21h10) devant 5.000 personnes au Stade de France. Des spectateurs pour certains habitués à l'enceinte dionysienne, mais pas seulement.

Ce ne sera pas la folie des grands soirs, mais tout de même. Pour la première fois depuis octobre 2020, les Bleus vont disputer ce mardi soir un match au Stade de France avec du public pour les encourager. Et les motiver avant d'aborder l'Euro. Face à la Bulgarie en amical (21h10), 5.000 spectateurs prendront ainsi place dans les tribunes de l'arène dionysienne.

Tous vont bénéficier de la dérogation du ministère des Sports permettant un passage du couvre-feu de 21h à 23h avec un jour d'avance sur le pays, et tous ont été invités par la Fédération française de football (FFF), qui les a soigneusement sélectionnés.

Des supporters, mais aussi des pompiers, des policiers, des soignants et des étudiants

Parce que leur fidélité est importante, et parce qu'il faudra mettre un peu d'ambiance malgré un stade vide à 90%, il y aura d'abord des membres de groupes de supporters. Des "Irrésistibles Français", qui ont élu domicile au Stade de France, mais aussi des groupes venus d'autres régions.

Pour le reste, ce match France-Bulgarie servira à dire merci, après une année compliquée. Merci au personnel soignant (800 invités), merci aux policiers (150), aux gendarmes (150), ou aux pompiers (150). La FFF a également convié 600 étudiants, dont une centaine de bénévoles et bénéficiaires de l'association "Co'p1 - Solidarités Etudiantes".

"C'est un geste très noble, qu'il faut saluer et renouveler, témoigne Thierno Dieye, pharmacien à l'hôpital de Saint-Denis et détenteur d'un précieux sésame. On vient de sortir d'une nouvelle vague (de contaminations au coronavirus), j'ai quelques collègues qui n'ont pas pu prendre de vacances, ça leur fera plaisir de s'évader un peu."

A noter que les invités devront se conformer au pass sanitaire, c'est-à-dire présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, un schéma complet de vaccination (deux doses), ou une preuve de rétablissement en cas de contamination récente.