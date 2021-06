Equipe de France: sur quelle chaîne regarder France-Bulgarie

Pour son dernier match préparatoire avant l'Euro 2020, l'équipe de France retrouvera ce mardi, à 21h10, la Bulgarie. La rencontre, qui se déroulera au Stade de France avec une jauge de 5.000 spectateurs, sera à suivre sur M6.

L'équipe de France de Didier Deschamps disputera ce mardi, face à la Bulgarie, son dernier match préparatoire avant l'Euro 2020. Dans une semaine précisément, le 15 juin, les Bleus commenceront leur aventure à l'Euro face à l'Allemagne, à Munich. Mais avant cela, la rencontre du soir face aux Bulgares aura lieu à 21h10, au Stade de France.

En 4-4-2 losange

La partie sera à suivre ce mardi soir sur M6. Pour l'occasion, jusqu'à 5.000 spectateurs pourront être présents au Stade de France pour encourager Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Le gouvernement a donné son autorisation pour ce passe-droit, à la veille des nouvelles mesures sanitaires et un couvre-feu décalé à 23 heures. A la radio, sur RMC bien sûr, ce sera l'inusable Jano Resseguié qui vous fera vivre la rencontre. Et vous pourrez débvriefer le match dans l'After et sur BFMTV avec Stéphane Guy et Emmanuel Petit.

Pour son dernier test avant l'Euro, Didier Deschamps devrait aligner un 4-4-2 en losage avec Karim Benzema et Kylian Mbappé en attaque, soutenus par Antoine Griezmann. N'Golo Kanté, vainqueur de la dernière Ligue des champions avec Chelsea où il a été élu homme du match en finale, sera lui aligné en principe au milieu avec Paul Pogba et Corentin Tolisso.

Pour rappel, l'équipe de France retrouvera outre l'Allemagne, aussi la Hongrie le 19 juin prochain, à Budapest. Puis, la formation tricolore achèvera sa phase de groupes face au Portugal, toujours à Budapest, le 23 juin. Considérés commes les grands favoris de l'Euro, les Bleus auront donc ce mardi une nouvelle occasion de se rôder, le tout en retrouvant leur public après de longs mois d'absence.