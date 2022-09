France-Danemark: Areola sera titulaire dans les buts, des doutes pour Dembélé

Alphone Areola sera titulaire dans les buts de l'équipe de France, dimanche soir face au Danemark, suite à la blessure de Mike Maignan contre l'Autriche. Ousmane Dembélé, lui, est incertain pour la rencontre, touché au mollet.

Alphone Areola va jouer son 5e match sous le maillot de l'équipe de France, dimanche soir face au Danemark. Didier Deschamps a annoncé samedi après-midi en conférence de presse la future titularisation du gardien de West Ham, suite aux forfaits de Hugo Lloris et de Mike Maignan, blessé face à l'Autriche et sorti à la pause.

"Il sera titulaire, a confirmé "DD". Je vois des gardiens titulaires en équipe nationale et pas en club. Alphonse, dans les clubs où il est passé, a été plus ou moins titulaire. C'est vrai que là, il n'est pas titulaire. A chaque fois qu'il joue, il est performant. Il a peu de sélections mais il a du vécu, une expérience internationale. Alphonse est là car il a de la qualité."

Dembélé gêné au mollet

Avant ses 45 minutes jouées jeudi soir après avoir remplacé Maignan, il fallait remonter à juin 2019, lors d'un amical contre la Bolivie, pour trouver trace d'un match d'Areola en Bleu. Appelé pour la première fois en octobre 2015, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain a presque toujours été barré par Lloris, Mandanda ou Maignan.

Cette saison, il joue peu mais continue d'avoir la confiance de Didier Deschamps. A West Ham, il ne dispute que les rencontres de Ligue Europa Conference - 4 jusqu'ici. La Premier League est la chasse gardée de Lukas Fabianski, qu'il a remplacé une seule fois, lors de la première journée, lorsque le Polonais s'est blessé.

Concernant le groupe, Didier Deschamps a également indiqué que l'ailier du Barça Ousmane Dembélé s'entraînera à part ce samedi. "On va faire une séance légère. Certains joueurs peuvent être à la carte. Ousmane a ressenti une gêne au mollet." Entré en fin de match contre l'Autriche, l'ailier du Barça n'a plus été titulaire avec les Bleus depuis mars 2021. Les Bleus se sont entraînés au Parken Stadium de Copenhague en fin d''après-midi. Ousmane Dembélé s’est échauffé à part. Un point sera fait après l’entraînement avec le staff. Près de 36.000 spectateurs sont attendus dimanche soir (match à guichets fermés). Les champions du monde pourront compter sur le soutien de plus 600 fans français et 200 expatriés.