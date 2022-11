France-Danemark: l'improbable rencontre entre Mbappé et la fille de Donald Trump

Après la victoire des Bleus samedi face au Danemark (2-1) lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé a pris la pose avec Ivanka Trump et sa famille.

Il n’en finit plus d’impressionner. A seulement 23 ans, Kylian Mbappé a encore marqué les esprits en signant un doublé lors de la victoire de l’équipe de France samedi face aux Danois (2-1), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Brouillon en première période, le Parisien a élevé son niveau après la pause, en étant ultra-décisif quand il le fallait pour faire basculer la rencontre. Le voilà déjà avec 31 buts sous le maillot bleu (en 61 sélections), soit autant qu’un certain Zinédine Zidane (108 sélections). Désigné homme du match, Mbappé a pris le temps de poser avec des fans après le match, y compris avec certains spectateurs très particuliers.

"Kylian est aussi gentil que talentueux"

Il a ainsi fait la rencontre d’Ivanka Trump, fille de Donald Trump, président des Etats-Unis entre 2017 et 2021. Elle était accompagnée par son mari Jared Kushner, gendre de Donald Trump et ancien haut conseiller à la Maison-Blanche. Mbappé a pris la pose avec eux, ainsi qu’avec les trois enfants du couple : Arabella, Joseph et Theodore. Il leur a également dédicacé un de ses maillots du PSG.

"C'est un honneur de féliciter Kylian Mbappé après l'incroyable victoire de la France ce soir. Kylian est aussi gentil que talentueux", a commenté Ivanka Trump sur ses réseaux sociaux. Avant France-Danemark, elle avait notamment assisté avec sa famille au premier match du Brésil contre la Serbie et à Portugal-Ghana.