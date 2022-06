France-Danemark: tenants du titre en Ligue des nations, les Bleus douchés au Stade de France

Tenante du titre de la Ligue des nations, l'équipe de France a connu la défaite à domicile ce vendredi lors de la première journée face au Danemark (2-1). Malgré une merveille de Karim Benzema, les Bleus se sont inclinés après un doublé d'Andreas Cornelius.

Une piqûre de rappel à quelques mois de la Coupe du monde. Malgré un Karim Benzema en forme, une semaine après sa victoire avec le Real Madrid en finale de Ligue des champions sur cette même pelouse du Stade de France, l'équipe de France a été battue lors de la première journée de la phase de groupes de Ligue des Nations face au Danemark (2-1).

Mbappé sorti sur blessure

Au cours d'une première période un peu terne, qui a montré la solidité danoise, Karim Benzema s'est procuré les deux plus franches occasions pour les Bleus, À l'issue d'un festival, où il a éliminé un adversaire d'un double-contact, il a buté sur Kasper Schmeichel après un centre de N'Golo Kanté (14e), avec qui il a combiné. S'il pensait initialement marquer face à Liverpool, Karim Benzema avait vu son but être annulé pour une position de hors-jeu. Il a connu le même dénouement sept jours plus tard, sur un service de Kylian Mbappé mais cette fois la décision n'a provoqué aucune contestation (15e).

Le fait des 45 premières minutes est sans doute la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, qui s'est plaint de son genou, remplacé par Christopher Nkunku. Mais les premières nouvelles étaient rassurantes, avec une sortie "par précaution" comme l'a indiqué Guy Stephan, sur le banc en raison de l'absence de Didier Deschamps, retenu pour des raisons familiales.

La merveille de Benzema

Pour sa troisième sélection, le joueur du RB Leipzig a participé à un autre festival de Benzema, ponctué cette fois par un but (47e). Lancé à droite, celui qui apparaît comme le favori pour le prochain Ballon d'or a repiqué dans la surface, sollicitant le une deux avec Nkunku qui lui remisa d'une talonnade. Après avoir éliminé trois adversaires d'un double contact puis d'un crochet, Benzema n'a eu plus qu'à ajuster.

Benzema sur l'action fantastique du but de l'équipe de France contre le Danemark, le 3 juin 2022 © Capture écran M6

Pour autant, sauvé par son poteau en début de match (4e) sur une action qui s'est terminée par une tentative de Joakim Mæhle après une frappe loupée de Kasper Dolberg, Hugo Lloris n'a rien pu faire à la 68e minute sur une tête d'Andreas Cornelius. Entré en jeu, l'ancien joueur bordelais a été trouvé dans le dos de la défense.

Un héros nommé Cornelius

Le capitaine Lloris a sauvé malgré tout la maison dans la foulée à plusieurs reprises, d'abord avec une double parade, à l'issue d'une frappe puissante (68e) d'Andreas Skov Olsen, reprise ensuite d'une tête adverse. Si Kanté a tenté sa chance d'une frappe enroulée (81e), qui s'est terminée sur le poteau, le portier français s'est illustré en plongeant rapidement sur une tentative de Christian Eriksen (87e). Mais les Bleus ont fini par craquer.

Entré à l'heure de jeu, en remplacement de Raphaël Varane, touché à la cuisse, William Saliba n'a pas réussi à stopper Cornelius, bien lancé sur un ballon long et parti à la limite du hors-jeu. Héros du soir, l'attaquant danois s'est retrouvé excentré mais a réussi malgré tout à tromper Lloris (89e), d'une frappe lourde.

Tenante du titre de la compétition, l'équipe de France est tombée d'entrée face à une équipe qu'elle retrouvera lors de la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde. Karim Benzema et ses coéquipiers doivent désormais se rendre en Croatie pour un déplacement ce lundi pour la suite de la Ligue des nations. Ils iront en Autriche vendredi prochain et retrouveront la Croatie, au Stade de France, le 13 juin.