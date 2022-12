PSG: forfait pour la fin du Mondial avec le Portugal, Nuno Mendes et Danilo Pereira sont déjà rentrés à Paris

Blessés et contraints de déclarer forfait pour la fin du Mondial, Nuno Mendes et Danilo Pereira ont quitté la sélection portugaise pour rentrer se soigner à Paris. Le club de la capitale a officialisé leur retour.

Le groupe du PSG au Camp des loges s'agrandit. Après la rentrée générale mercredi pour les non-mondialistes, ce sont Nuno Mendes et Danilo Pereira qui ont retrouvé le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Comme convenu avec la Seleçao portugaise, le défenseur central et le latéral gauche sont rentrés à Paris pour se soigner. Leur forfait pour le reste du Mondial avait auparavant été acté. Le premier souffre des côtes, le second de la cuisse.

"En accord avec le staff médical de la sélection portugaise, Danilo Pereira et Nuno Mendes ont rejoint ce vendredi 9 décembre le centre d’entraînement du Paris Saint-Germain afin de poursuivre leur réhabilitation", a écrit le club sur ses réseaux sociaux.

Si Danilo Pereira devrait pouvoir revenir aux affaires assez rapidement, peut-être dès la reprise de la Ligue 1 le 28 décembre (le PSG accueillera Strasbourg), pour Nuno Mendes, une absence d'au moins deux mois est évoquée et l'objectif pour lui sera de revenir en pleine forme pour affronter le Bayern Munich le 14 février prochain.

Trois semaines avant la reprise de la Ligue 1

Dans trois semaines, et dix jours après la clôture du Mondial, les clubs de Ligue 1 seront déjà de retour sur les pelouses, pour un véritable marathon. La LFP et la FFF, entre Ligue 1 et Coupe de France, ont réservé un programme serré aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Quatre journées de Ligue 1 sont prévues en 17 jours entre le 28 décembre et le 15 janvier.

Les différents clubs de Ligue 1, qui ont pour la plupart fait leur rentrée la semaine dernière, n'ont eu que quelques jours de répit avant de se préparer pour la deuxième partie de la saison, qui sera plus longue qu'à l'accoutumée. Coupe du monde oblige, la coupure a été avancée, et il faut désormais rattraper le retard accumulé.