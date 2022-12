France-Maroc: l'énorme joie dans le vestiaire des Bleus avec Emmanuel Macron

Après la victoire contre le Maroc (2-0) ce mercredi et la qualification pour la finale de la Coupe du monde 2022, l'ambiance était euphorique dans le vestiaire des Bleus. Emmanuel Macron était là pour les féliciter.

C’est devenu une délicieuse habitude. Avec des scènes qu’on espère revoir dimanche. Quelques minutes après sa victoire face au Maroc mercredi (2-0), synonyme de qualification pour la finale de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France a fêté ce nouveau succès comme il se doit dans son vestiaire.

>> Coupe du monde 2022: revivez France-Maroc (2-0)

Avec des Bleus déchaînés et euphoriques sur le désormais célèbre "Freed from desire", le tube de la chanteuse italienne Gala devenu l’hymne de cette équipe depuis le début de ce Mondial. Le président de la République, Emmanuel Macron, était de la partie. S’il n’a pas dansé, il a pris le temps de féliciter Didier Deschamps, ses joueurs et son staff, après avoir assisté à la rencontre en tribunes.

Giroud déchaîné, Matuidi aussi présent

Tout sourire, il a regardé Olivier Giroud monter sur la table et chanter plein poumons devant les autres "ambianceurs" du groupe tricolore. L’enceinte d’Antoine Griezmann était évidemment là. Tout comme Blaise Matuidi, présent au Qatar pour assister à cette demi-finale et qui est venu féliciter ses anciens coéquipiers.

"Nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure, le sport en procure et le foot tout particulièrement. Je vais beaucoup mieux maintenant qu’il y a une heure et demie. On a parfois souffert mais on a vu une très grande équipe", a souligné Emmanuel Macron en zone mixte.

"Un immense merci à notre sélectionneur, Didier Deschamps, et à cette équipe qui est en fait un mélange de plusieurs générations, et c’est ça qui est formidable,a-t-il insisté Deschamps, c'est trois finales, et il les gagne ! Jamais deux sans trois, Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. On rapporte la Coupe et évidemment qu’il faut que Deschamps reste ! Cette équipe de France me rend très fier."

Dimanche, à 16h (heure française), la France affrontera l'Argentine de Lionel Messi pour tenter de décrocher un troisième titre mondial.