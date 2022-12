France-Maroc: moins d'une minute, la réussite express de Kolo Muani après son entrée

Seulement 44 secondes se sont écoulées entre l'entrée en jeu de Randal Kolo Muani et son but lors de la demi-finale France-Maroc au Mondial 2022, mercredi soir.

Il n'a pas eu besoin de passer une minute complète pour soulager les Bleus. Tout juste entré en jeu, Randal Kolo Muani a inscrit le deuxième but de la France dans la demi-finale de Coupe du monde face au Maroc. À à la 79e minute, l'attaquant de 24 ans a surgi au second poteau comme un renard des surfaces pour placer son pied et porter le score à 2-0 après un petit numéro de Kylian Mbappé dans la surface marocaine.

Troisième but le plus rapide pour un remplaçant

Randal Kolo Muani est entré très exactement à la minute 78:05 à la place d'Ousmane Dembélé. Et c'est à 78:49 que son tir, su son premier ballon, a fait mouche. 44 secondes se sont donc écoulées entre le changement et le but. Le coaching de Didier Deschamps est sans doute chanceux, mais gagnant.

Il s'agit du troisième but le plus rapide inscrit par un remplaçant dans l'histoire de la Coupe du monde, selon Opta. L'Uruguayen Richard Morales (2002) et le Danois Ebbe Sand (1998) avaient fait la différence en 16 secondes.

Apparu pour la première fois avec l'équipe nationale en septembre 2022, lors de la défaite 2-0 contre le Danemark en Ligue des nations, Randal Kolo Muani a honoré sa quatrième sélection dans cette rencontre face aux Lions de l'Atlas.