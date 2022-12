France-Maroc: Stéphan fait "confiance" à Konaté et Fofana pour être à la hauteur

Dayot Upamecano et Adrien Rabiot malades, Didier Deschamps a décidé d'aligner Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana pour affronter le Maroc ce mercredi (20h) en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Un choix justifié par Guy Stéphan sur beIN Sports.

Ils vont devoir prouver qu’ils méritent leur place dans ce groupe. Dayot Upamecano et Adrien Rabiot malades, Didier Deschamps a fait le choix de titulariser Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana pour affronter le Maroc ce mercredi soir (20h) en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

>> France-Maroc EN DIRECT

Le jeune défenseur de Liverpool, très convaincant lorsqu’il a eu sa chance en phase de groupes, sera associé en charnière centrale à Raphaël Varane. Fofana, 23 ans lui aussi, accompagnera au milieu son ancien coéquipier à Monaco, Aurélien Tchouaméni, et le chef d’orchestre de cette équipe de France, Antoine Griezmann.

"C'est un autre registre"

Ils vont donc remplacer Upamecano et Rabiot, tous les deux tombés malades. Si le Munichois prendra place sur le banc, le Turinois va lui rester à l’hôtel. Il ne figure même pas sur la feuille de match. "Konaté et Fofana ? C'est un autre registre, mais on a confiance en eux", a réagi avant le coup d’envoi Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, au micro de beIN Sports.

"Est-ce qu’il y a un risque d'excès de confiance face au Maroc ? Il y a toujours un risque mais Didier (Deschamps) a bien mis l’accent sur le fait qu’il fallait respecter l’adversaire, c’est aussi ce qu’on dit les joueurs après le dernier match (contre l’Angleterre), cette équipe (du Maroc) n’est pas là par hasard, c’est une équipe très bien organisée", a appuyé Stéphan, convaincu que Fofana saura se montrer à la hauteur.

"Ce sera peut-être un peu différent (par rapport à Rabiot), mais ça reste un milieu, il a fait de très bons matchs avec Monaco." Pour rappel, le vainqueur de ce France-Maroc défiera l'Argentine dimanche (16h) en finale.