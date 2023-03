Equipe de France: pourquoi les frères Thuram s’appellent Marcus et Khéphren

Marcus et Khéphren Thuram vivent leur premier rassemblement commun avec l’équipe de France avant les matchs contre les Pays-Bas et l’Irlande. Fils de la légende tricolore Lilian Thuram, les deux internationaux possèdent des prénoms aux fortes valeurs symboliques.

A l’image de Hervé et Patrick Revelli dans les années 70 puis des frères Hernandez depuis 2021, les frangins Thuram vont cohabiter en équipe de France. Mais à l’inverse des autres célèbres fratries tricolores, Marcus et Khéphren sont également les fils d’une légende des Bleus Lilian Thuram, dont le profil et les luttes, loin du cliché sur les footballeurs, ont façonné en partie la personnalité de ses fils. Avec une volonté de s’exprimer sur la société que le champion du monde 1998 a affiché dès le choix du prénom de ses deux garçons.

"Khéphren c'est la pyramide et Marcus c’est pour Marcus Garvey, a même expliqué Marcus Thuram ce mercredi lors d’une conférence de presse commune avec son petit frère. On sait l’attachement de notre père pour les causes qui lui tiennent à cœur dans la société. Il nous les a retransmises donc bien sûr que ce sont des causes qui nous tiennent à cœur."

Des prénoms inspirés de la Jamaïque et de l’Egypte

Avec les prénoms de ses deux fils, Lilian Thuram a voulu marquer le coup et des causes et valeurs qui lui sont chères. Après sa carrière, celui qui a été ambassadeur pour l’UNICEF ou membre du Haut conseil à l'intégration a multiplié les engagements sociétaux. Pour son aîné, l’ancien défenseur a tenu à marquer son attachement à la lutte contre le racisme et en faveur de l’émancipation des populations noires. 'Tikus' le sait, il doit son prénom à Marcus Garvey militant jamaïcain du XXe siècle souvent considéré comme l’un des grands noms du panafricanisme.

Encore assez timide face aux journalistes, Khéphren a laissé son aîné répondre à certaines questions potentiellement plus piégeuse…comme celle sur un possible avenir en commun. Son prénom, le cadet des frères Thuram le doit à l’Egypte antique et au pharaon Khéphren, fils de Khéops et rendu célèbre grâce à son immense pyramide toujours visible sur le plateau de Gizeh.

Marcus et Khéphren déjà très impliqués hors du foot

Mais il n’y a pas que leurs prénoms qui montrent l’attachement de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach et du milieu de l’OGC Nice à certaines causes extra-sportives. En 2017, le fils cadet Khéphren avait accompagné son père en Côte d’Ivoire en marge d’un projet de l’UNESCO consacré à la mémoire des esclaves africains.

Marcus, lui, avait marqué les esprits après un but en Bundesliga en juin 2020. L’aîné de la fratrie Thuram avait posé un genou à terre afin de rendre un hommage à George Floyd, jeune afro-américain mort lors d’une arrestation par la police. Un geste symbolique que le buteur des Bleus n’a pas oublié et dont il a rappelé l’importance cette semaine.

"On a pu le voir il y a deux ou trois ans quand j’ai pu poser le genou au sol après un but en championnat, a encore estimé Marcus Thuram depuis Clairefontaine. En tant que jeunes noirs c’est énormément des causes qui nous tiennent à cœur et on espère donner le bon exemple." Comme sur les terrains de football, Marcus et Khéphren Thuram semblent également embrasser les engagements de leur père en-dehors.