France - Pays-Bas: le discours du nouveau capitaine Kylian Mbappé à la mi-temps

Au lendemain de la large victoire des Bleus contre les Pays-Bas (4-0), la FFF a publié une vidéo des coulisses dans les vestiaires à la mi-temps. En bon capitaine, Kylian Mbappé a motivé ses troupes et les a incités à ne pas se relâcher, malgré le large avantage.

Capitaine Mbappé a parlé. Au lendemain de la victoire des Bleus face aux Pays-Bas lors de la première journée des qualifications pour l'Euro 2024, la FFF a publié une vidéo dans les coulisses des vestiaires à la mi-temps. On y voit - et entend - le Parisien s'adresser à ses coéquipiers.

"Bien joué les gars. Bien joué, c'est ça hein! C'est comme ça qu'on entame les matchs, a encouragé. Les entames de match, c'est comme ça! On laisse pas respirer, rien ! Il y a une deuxième mi-temps, hein. La même chose, la même chose! On se relâche pas. On y va, c'est comme ça les gars."

Soirée parfaite pour Mbappé et les Bleus

Pour sa première sortie en tant que capitaine, le numéro 10 a régalé. D'abord passeur décisif pour Griezmann dès la deuxième minute, le Parisien s'est offert un doublé pour se hisser à la cinquième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France (38 buts). Au-delà de sa performance sur le terrain, Mbappé a conquis ses coéquipiers et son sélectionneur dans ce nouveau rôle.

"Le brassard ne va pas le changer. Il s'implique, prend du plaisir, fait des efforts comme tout le monde, avec des possibilités de changement de poste occasionnelllement. Il est le capitaine, il a déjà fait des matchs de ce type. Avec l'ensemble du groupe, il avait envie de faire un match comme ça", expliquait Didier Deschamps en conférence de presse.

Après la démonstration face aux Néerlandais, les vice-champions du monde devront confirmer dès lundi en Irlande (20h45) pour prendre le large dans son groupe de qualifications.