France: Thiriez loue le parcours des Bleus et dénonce une concurrence "faussée" entre clubs européens

Finaliste de la Coupe du monde 2022, la France a prouvé encore une fois qu’elle dispose d’un vivier énorme de joueurs talentueux. Un argument avancé par Frédéric Thiriez dans une tribune au Parisien. Si l’ancien président de la LFP a encensé le parcours des Bleus, il a également regretté le fait que les clubs français ne parviennent pas à garder leurs meilleurs jeunes.

Malgré l’absence de nombreux cadres comme Paul Pogba, N’Golo Kanté et Karim Benzema, l’Equipe de France a réussi la prouesse de se hisser jusqu’en finale de la Coupe du monde. Une tâche peu évidente au départ, d’autant que de nombreux tricolores comme Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot pour ne citer qu’eux connaissaient leur premier mondial.

Défaits avec les honneurs par l’Argentine durant la séance de tirs au but, les Bleus ont reçu les félicitations de l’ancien président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez. Dans une tribune au Parisien, l’ancien dirigeant se dit heureux de voir le football français faire mieux sur la scène internationale que d’autres grandes nations: "Sur les sept dernières coupes du monde, la France a été finaliste quatre fois. Un bilan unique. Le Brésil, l’Allemagne et l’Argentine font deux fois moins bien. L’Espagne et l’Italie quatre fois moins. La France est incontestablement la nation la plus performante sur 25 ans, la plus "durable".

Une France "pillée"

Paradoxalement, la Ligue 1 a du mal à se hisser au même niveau que certains championnats comme la Premier League. Un constat étrange au vu du nombre de joueurs talentueux qui sortent des centres de formation. Cependant, ces éléments ont pour la majorité, cette habitude de quitter assez tôt la France, afin de rallier des pays étrangers.

L’exemple le plus frappant est le onze de départ des Bleus contre les Argentins. Seul Kylian Mbappé évolue en France, plus précisément au PSG qui a fait le forcing pendant des mois afin de l’éloigner du Real Madrid qui le courtisait. Une fuite de talent regrettée par Thiriez: "Dans un monde idéal (ou meilleur), l’immense majorité des talents formés en France y poursuivraient leur carrière, offrant au public un championnat professionnel d’un meilleur niveau encore et un palmarès brillant en Coupe d’Europe."

"Une concurrence entre club européens totalement faussée"

Ce constat explique aussi les difficultés des Français à gagner des points à l’indice UEFA. L’ancien dirigeant pointe aussi du doigt le faible nombre de joueurs évoluant en France qui figuraient dans la liste de Didier Deschamps durant la compétition: "La France formatrice, pillée, devient le deuxième pays "exportateur" de joueurs, derrière le Brésil. Elle demeure scotchée à une cinquième place peu flatteuse à l’indice UEFA (…) Notre équipe nationale n’a jamais compté aussi peu de joueurs évoluant en France (6 sur 26 en 2022 !). »

Autre élément faisant énormément de tort au football français selon Thiriez: les charges sociales. Il faut dire que dans les pays étrangers, ces charges ne sont pas aussi élevées qu’en France: "La concurrence entre clubs européens est totalement faussée par le niveau exorbitant des charges sociales patronales en France (…) Angers paie 12 fois plus de charges chaque année que le Real Madrid ; Saint-Étienne paie plus de charges que tous les clubs de la Bundesliga réunis, l’Olympique lyonnais plus que la Bundesliga et la Liga espagnole réunies et le PSG, à lui seul, plus que l’ensemble des clubs des trois championnats allemand, espagnol et italien réunis…"

Afin de palier à ce problème, Thiriez estime que le gouvernement doit agir. Dans le cas contraire, le football français pourrait être condamné à devoir jouer les seconds rôles: "Il faut juste un peu de courage et de pédagogie pour avancer, sauf à se résigner honteusement à ce que la France joue en deuxième division européenne."