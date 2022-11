France-Tunisie: l'énorme raté de TF1, qui a raté l'annulation du but de Griezmann en lançant la pub trop tôt

Les téléspectateurs de TF1 ont été privés du dénouement fou de France-Tunisie (0-1), avec l'arbitre qui a annulé l'égalisation en fin de match d'Antoine Griezmann.

Incroyable. Alors que TF1 avait rendu l'antenne en pensant que France-Tunisie était terminé sur le score de 1-1, l'arbitre - qui avait effectivemment sifflé la fin du match - est allé consulter l'écran de contrôle de l'assistance vidéo (VAR) pour vérifier la validité du but inscrit par Antoine Griezmann dans le temps additionnel (90e+7).

>> France-Tunisie en direct sur RMC Sport

Et en raison d'un hors-jeu passif d'Antoine Griezmann, le but de l'égalisation française a finalement été annulé. La rencontre a alors repris pour quelques instants, avant de se conclure définitivement sur une victoire 1-0 de la Tunisie.

Autant d'événements que les téléspectateurs de TF1 n'ont pas pu regarder, la chaîne ayant choisi de ne pas interrompre l'écran publicitaire qu'elle venait de lancer. En revanche, les supporters français ont pu suivre à la télévision ce retournement de situation sur beIN Sports, co-diffuseur de la rencontre.

"Ça ne se reproduira plus"

Ce n'est qu'après la pause publicitaire que TF1 a informé ses téléspectateurs de la situation. Dans le magazine d'après-match de la chaîne, peu après la reprise de l'antenne, Grégoire Margotton, qui était aux commentaires pour la Une, a présenté ses "excuses".

"On voulait s'excuser avec Bixente [Lizarazu] d'avoir anticipé la fin de ce match [...] et d'avoir privé les téléspectateurs français ou les fans tunisiens du résultat final et d'une minute de VAR, a déclaré le journaliste. On est revenus après, certes, mais on les a privés de l'émotion du direct. Ça ne se reproduira plus".