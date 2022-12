France-Tunisie: "On aimerait comprendre", Coman et Kolo Muani veulent des explications sur le but annulé

Kingsley Coman et Randal Kolo Muani se sont présentés en conférence de presse, ce jeudi, à la Coupe du monde 2022. Au lendemain du match face à la Tunisie (1-0), les attaquants des Bleus ont été interrogés sur la réclamation déposée par la FFF concernant le but annulé d’Antoine Griezmann.

La Tunisie s’est offert le scalp de la France mercredi à la Coupe du monde 2022 (1-0). Pour l’instant, en tout cas. Lors de la dernière journée du groupe D, les Aigles de Carthage se sont imposées face à une équipe expérimentale grâce à un but de Wahbi Khazri. Mais le score n’est peut-être pas encore définitif. En toute fin de match, Antoine Griezmann s’est vu refuser une égalisation après intervention du VAR. Sauf que l’arbitre avait entre-temps validé le but et relancé la rencontre...

Le règlement n’autorise pas le recours à l’assistance vidéo à partir du moment où le jeu a repris après une action. Face à cette erreur manifeste, la Fédération française de football a déposé une réclamation afin de faire valider le but de Grizou et le match nul 1-1. La commission des règlements de la Fifa doit désormais rendre son verdict. En attendant, le flou demeure.

"Qu’on sache réagir si la situation se répète"

Interrogé à ce sujet, Kingsley Coman a appelé à plus de clarté ce jeudi en conférence de presse. "On aimerait comprendre pour qu'on sache réagir si la situation se répète, a déclaré l’ailier des Bleus. Parce ce que c’est un peu nouveau donc on veut juste comprendre par rapport à la suite. Aujourd’hui, on est qualifiés, on va jouer la Pologne. C'est toujours mieux d'avoir un nul qu'une défaite dans son palmarès, mais ce n'est pas ce qui changera le reste de la compétition. Donc nous on reste vraiment focus sur le match à venir (…) Si la FFF a fait cette réclamation, c'est que pour eux c'est nécessaire. Nous les joueurs, on est plus focus sur le prochain match contre la Pologne (dimanche en 8es de finale, ndlr). Il y a des personnes qui travaillent et qui sont là pour faire des réclamations."

Randal Kolo Muani, qui s’est également présenté devant les médias, estime que la FFF a eu raison de ne pas en rester là. "Oui, je pense que c’est important, a répondu l’attaquant de l’Eintracht Francfort, titulaire contre la Tunisie. Ça enlève un but pour Griezmann déjà. Et pour le moral, si on s’en sort avec le match nul, on s’en sort mieux. Le match nul passe mieux qu’une défaite".