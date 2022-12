France-Tunisie: primes, stats, classement, paris... ça changerait quoi de valider le but de Griezmann?

L’équipe de France a perdu mercredi contre la Tunisie (0-1) mais a déposé une réclamation pour faire changer le résultat de son match du Mondial 2022. Les Bleus espèrent obtenir le nul après un but refusé à Antoine Griezmann avec un recours à l’arbitrage vidéo. RMC Sport a cherché à montrer concrètement les conséquences d’une éventuelle modification du score final par la Fifa.

L’équipe de France a bouclé la phase des poules de la Coupe du monde 2022 par une défaite contre la Tunisie (0-1) ce mercredi lors de la troisième journée. Mais un point de règlement a finalement poussé les Bleus à déposer une réclamation pour faire annuler ce score et faire valider le but d’Antoine Griezmann à quelques instants du coup de sifflet.

D’abord validée puis refusée après recours à la vidéo, l’égalisation de l’attaquant tricolore n’aurait pas dû donner lieu à une intervention du VAR après le coup d’envoi donné par les Aigles de Carthage. La commission des règlements de la Fifa va devoir rapidement se pencher sur ce cas et son verdict pourrait même faire jurisprudence.

>> France-Tunisie (0-1)

Pas de changement au classement du groupe

C’est important de le rappeler, valider ou non le but d’Antoine Griezmann et ainsi modifier le score de cette rencontre entre les Bleus et la Tunisie n’aurait aucune incidence sur le classement final du groupe D.

Avec un nul, la France passera à sept points mais resterait première avec une longueur d’avance sur l’Australie. Avec un nul, la sélection maghrébine compterait deux unités au lieu de quatre mais resterait troisième derrière les Socceroos.

Griezmann se rapprocherait du record de Giroud et Henry

Premier concerné par un changement de résultat, Antoine Griezmann pourrait donc bien être le sauveur de la France contre la Tunisie. Avec une réalisation finalement validée par la FIFA, "Grizi" totaliserait donc 43 buts soit seulement huit de moins que les deux meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus, Olivier Giroud et Thierry Henry (51 buts).

Après le coup de sifflet final, le Français regrettait la décision de l’arbitre d’annuler son but. Mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid a surtout exprimé sa déception sur le fait de sanctionner son hors-jeu, passif selon lui, sur le centre d’Aurélien Tchouaméni.

"Sur le centre, je suis hors-jeu. Je lui ai dit (à l'arbitre) que je n'avais pas l’intention de jouer le centre, mais le défenseur rate son geste et c’est pour ça que je la reprends, a analysé Grizou au micro de TF1 après la rencontre. Et de préciser ensuite face à la presse: "Les arbitres font des choix, il faut accepter. On a été assez gentil parce qu'on était déjà qualifiés, on ne s'est pas trop énervé. Mais je n'ai pas du tout compris."

La Tunisie privée d’une victoire historique

Eliminée avec les honneurs de la Coupe du monde au Qatar, la Tunisie a célébré sa victoire contre l’équipe de France. Les coéquipiers de Wahbi Khazri comme les supporters ont savouré ce succès historique contre les Bleus.

Mais si la Fifa décide finalement de modifier le résultat en validant le but tricolore, les Aigles de Carthage seront de facto privés de cette fantastique performance. Le bilan de la Tunisie passerait alors à deux défaites et trois matchs nuls en cinq rencontre face à la France. Cruel pour le groupe de Jalel Kadri et pour tous ses fans.

Les Bleus invaincus en poules depuis 2010, le bilan de Deschamps resterait immaculé

Un nul plutôt qu’une défaite, les Bleus sont preneurs. Au de-là d’entretenir la belle dynamique de l’équipe dirigée par Didier Deschamps au Qatar, cela permettrait au sélectionneur de rester invaincu lors des matchs de poules au Mondial et à l’Euro. En poste depuis 2012, le technicien français n’a pas perdu lors des groupes à la Coupe du monde en 2014 ou en 2018, ni en 2016 et 2021 lors des compétitions continentales.

Si le résultat du duel contre la Tunisie est changé en nul, l’équipe de France n’aurait alors plus perdu lors des matchs de poules depuis la Coupe du monde 2010 et un revers contre l’Afrique du Sud (2-1). Une série pour laquelle la délégation a choisi de se battre avec une réclamation auprès de la FIFA.

Pas d’impact financier

Certains observateurs pourraient regretter un manque de classe de la France après cette réclamation pour faire changer le résultat de la rencontre face à la Tunisie. Parmi les potentielles raisons à ce recours, on pourrait argumenter sur le manque à gagner financier pour la Fédération française de football. Mais non! Contrairement aux poules en Ligue des champions ou dans les autres compétitions de clubs, la FIFA n’a pas spécifiquement établi de barème lié au résultat de chaque match de la phase de groupes dans son règlement. RMC Sport a obtenu confirmation de cette information auprès de la FFF.

Dans son budget pour la Coupe du monde, l’instance internationale a prévu une dotation pour chaque fédération en fonction du parcours de chaque sélection. Une qualification pour les huitièmes de finale rapporte ainsi 13 millions de dollars (environ 12,4M€). Les équipes éliminées dès les poules touchent 9M$, peu importe qu’elles terminent à la troisième place ou à la quatrième position de leur groupe.

Les dotations prévues par la FIFA pour le Mondial 2022



Vainqueur: USD 42 millions

Finaliste: USD 30 millions

Troisième: USD 27 millions

Quatrième: USD 25 millions

Places 5 à 8: USD 68 millions (17 millions par équipe)

Places 9 à 16: USD 104 millions (13 millions par équipe)

Places 17 à 32: USD 144 millions (9 millions par équipe)

De l’enjeu… pour le classement FIFA

Au pied du podium mondial avant le début de la Coupe du monde, l’équipe de France pourrait retrouver l’une des trois premières places avec un beau parcours au Qatar. A condition de ne pas laisser de points en route. Avec une défaite contre la Tunisie, les Bleus signeraient une contre-performance importante au niveau du classement de la FIFA.

Selon les projections du site football-ranking.com, la France perdrait 38,05 points avec son revers et chuterait au cinquième rang mondial. L’Angleterre de lui passer devant pour seulement 1,75 point. Avec une modification de la défaite tricolore en match nul, les Bleus parviendraient à garder leur quatrième place.

Du changement pour les parieurs et les fans de Mon Petit Prono?

Plus que les simples supporters ou passionnés qui attendent le verdict de la FIFA dans cette affaire, certains ont parié sur le match entre la France et la Tunisie. Et cela pourrait changer des choses. Si le site Betclic a décidé de valider la victoire des Aigles de Carthage ainsi que le match nul des Bleus, payant tous les paris liés comme Griezmann buteur.

D’autres sites de paris en ligne ont choisi de valider uniquement le score officiel du match et la victoire de la Tunisie. C’est notamment le cas pour Unibet. Malgré les plaintes des parieurs, aucun geste commercial n’a été acté. Reste à savoir si un changement du score par la commission des règlements de la FIFA entraînera une modification des paris gagnants.

Certes, il n’y a pas d’argent en jeu mais le droit de chambrer ses collègues ou ses proches en fait un enjeu majeur: Mon Petit Prono.

Souvent très réactives pour modifier les buteurs en championnat selon les décisions, les équipes techniques de Mon Petit Gazon pourraient encore avoir du travail pendant cette Coupe du monde.

Soit par taquinerie, soit sérieusement, un sondage a été lancé sur les réseaux sociaux pour savoir quel score doit être compté pour ce match. Mais finalement, la décision "c’est la Fifa qui l’a prendra".

Là encore, donc, le verdict de l’instance internationale sera suivi avec attention. Une grosse pensée pour ceux qui ont empoché 480 points en plaçant leur bonus sur une victoire de la Tunisie sur le score de un à zéro face à la France.