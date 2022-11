France-Tunisie: pourquoi l'arbitre n'avait pas le droit d'annuler le but de Griezmann

L'arbitre de France-Tunisie a annulé le but d'Antoine Griezmann alors qu'il avait fait reprendre le jeu, avant de siffler la fin du match. Or, le protocole d'utilisation de l'assistance vidéo (VAR) ne permet pas de revenir en arrière après l'engagement.

Le rocambolesque final de France-Tunisie (0-1) est manifestement entaché d'une énorme erreur d'arbitrage. L'arbitre du match ne pouvait plus annuler le but égalisateur d'Antoine Griezmann au moment où il l'a décidé. Et pour cause: il avait relancé le jeu avant de siffler la fin du match. Or, le protocole d'utilisation de l'assistance vidéo (VAR) n'autorise pas de revenir sur une action après une reprise de jeu. Le but aurait donc dû être considéré comme entériné.

RMC Sport a pu consulter des images de télévision qui n'ont pas été diffusées en direct. Après le but d'Antoine Griezmann et les célébrations de l'équipe de France, tous les joueurs se repositionnent sur le terrain. L'arbitre, le Néo-Zélandais Matthew Conger, siffle alors le coup d'envoi. Les Tunisiens le réalisent. Dans la seconde qui suit, l'arbitre donne le coup de sifflet final pour mettre un terme au match. Les assistants pénètrent sur le terrain, une caméra de télévision également, les joueurs se démobilisent. Une fin de match somme toute classique.

Le but pouvait être refusé jusqu'au coup d'envoi, pas après

Mais ce n'est que quelques secondes après avoir sifflé l'engagement puis la fin du match que l'arbitre finit par interpeller les joueurs pour leur signifier qu'un examen du but est en cours à l'assistance vidéo en raison de la position de hors-jeu d'Antoine Griezmann. Or, comme le confirme une source arbitrale à RMC Sport, il n'est plus possible de revenir en arrière à la VAR une fois que le jeu reprend. Dans le cas présent, l'annulation du but était possible jusqu'à l'engagement, mais pas après.

Il n'existe qu'une seule possibilité d'analyse vidéo après reprise du jeu, selon l'article 1.10 du protocole VAR. Mais cela ne concerne pas la vérification d'un hors-jeu sur un but: "Si le jeu a été arrêté et a repris, l'arbitre ne pourra pas procéder à une révision, sauf en cas d'erreur d'identité ou d'expulsion potentielle liée à un comportement violent, un crachat, une morsure ou un acte extrêmement offensant, insultant et/ou abusif".

L'arbitre de France-Tunisie siffle la fin du match après avoir autorisé l'engagement © Capture d'écran

Les doutes de Deschamps: "Je suis en attente d’une réponse"

Après la rencontre, Didier Deschamps a fait part de ses interrogations sur ce sujet. "Je suis en attente d’une réponse sur le règlement. L’arbitre a sifflé le coup d’envoi et la fin du match. Est-ce qu’il a droit de revenir? J’ai discuté avec lui. Je lui ai demandé. Je suis en attente d’une réponse", a déclaré le sélectionneur français en conférence de presse, avant de demander aux journalistes, avec le sourire, s'ils pouvaient lui transmettre le numéro de Pierluigi Collina, le président de la commission des arbitres de la FIFA.

Pour l'heure, RMC Sport n'a pas connaissance de l'existence d'une réserve technique, qui peut être déposée dans les 24 heures suivant la fin de la rencontre. La FIFA ne s'est pas encore exprimée sur le sujet.

En tout cas, que le score final soit 1-0 ou 1-1, cela ne change strictement rien au classement final du groupe D. Dans tous les cas, la France termine à la place de leader et la Tunisie au 3e rang.