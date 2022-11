France-Tunisie: pourquoi le but de Griezmann a-t-il été refusé ?

L'égalisation française d'Antoine Griezmann contre la Tunisie (1-0), ce mercredi, à la Coupe du monde, a finalement été annulée pour un hors-jeu après visionnage du VAR.

Fin de match totalement rocambolesque entre la France et la Tunisie (0-1), ce mercredi, à la Coupe du monde au Qatar. Les Bleus pensaient avoir arraché l’égalisation sur une volée croisée d’Antoine Griezmann au bout du suspense (90+8e), mais le but a finalement été annulé. Après avoir sifflé une première fois la fin de la rencontre, l’arbitre est revenu sur sa décision. Alerté par le VAR, il a lui-même consulté les images du but et a décidé de le refuser pour une position de hors-jeu de Griezmann.

Sur cette action, Aurélien Tchouaméni est trouvé à l’entrée de la surface. Le milieu du Real Madrid centre dans la surface à destination d’un coéquipier. Au duel avec Randal Kolo Muani, Montassar Talbi détourne de la tête sur Griezmann. A ce moment-là, le joueur de l’Atlético n’est pas du tout en position de hors-jeu et il arme une reprise du droit imparable pour égaliser. Enfin, c’est ce que pensent les Bleus et les spectateurs. Jusqu’à cette douche froide. Privée de ce but, la France s'incline mais termine malgré tout en tête de son groupe avant d'attaquer les huitièmes de finale.

Riolo : "Une grosse erreur d'arbitrage"

L’arbitre a-t-il estimé que Griezmann avait profité de sa position initiale, lorsqu’il était hors-jeu, pour marquer ? "Sur le centre, je suis hors-jeu. Mais ce n’est pas grave. Je lui ai dit (à l'arbitre) que je n'avais pas l’intention de jouer le centre, mais le défenseur rate son geste et c’est pour ça que je la reprends", a précisé Griezmann sur TF1. "Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une position de hors-jeu. Ça a mis du temps, ça a calmé notre joie d’être revenus parce qu’on le méritait", a complété Didier Deschamps. Même incompréhension du côté de Daniel Riolo sur RMC : "Griezmann n’interfère pas sur la capacité du défenseur à jouer le duel aérien. Le but est donc complètement valable. Je crois qu’on peut dire que c’est une très grosse erreur d’arbitrage, malgré le VAR."

La position de hors-jeu initiale de Griezmann © TF1

Alors que dit concrètement le règlement ? L'International board (IFAB), garant des lois du football, précise notamment : "Un joueur en position de hors-jeu au moment où le ballon est passé ou touché par un coéquipier doit être sanctionné uniquement lorsqu’il commence à prendre une part active au jeu : en tirant un avantage, car il joue le ballon ou interfère avec un adversaire après que le ballon : a rebondi ou été dévié par un poteau, la barre transversale, un arbitre ou un adversaire ; a fait l’objet d’un sauvetage délibéré par un adversaire." L'arbitre a-t-il estimé que Griezmann avait "tiré un avantage" de sa position initiale de hors-jeu avant la remise de la tête de Talbi ? Une interprétation frustrante pour les Bleus.