France-Tunisie: Stéphan "veut comprendre" pourquoi la Fifa a rejeté la réclamation des Bleus

Présent ce mardi en conférence de presse, Guy Stéphan a été interrogé sur la réclamation de l’équipe de France déposée après la défaite contre la Tunisie (1-0) et rejetée par la Fifa. L’adjoint de Didier Deschamps réclame des explications de la part de l’instance internationale.

Un communiqué très sec. Sans aucune explication. Cinq jours après la réclamation déposée par l’équipe de France après sa défaite contre la Tunisie à la Coupe du monde 2022 (0-1), la Fifa a annoncé lundi qu’elle l’avait rejetée. Les Bleus contestent l’annulation du but d’Antoine Griezmann dans les derniers instants, d’abord validé, puis finalement annulé après intervention du VAR. D’après le règlement, l’assistance vidéo ne pouvait plus être utilisée à partir du moment où le jeu avait repris. Mais la Fifa n’a pas tenu compte des arguments de la FFF. Sans prendre la peine de justifier son choix.

Interrogé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, Guy Stéphan n’a pas caché son étonnement. "Nous, ce qu’on a envie, c’est de comprendre, a déclaré l’adjoint de Didier Deschamps. On n’en veut pas du tout à nos amis tunisiens. Ça aurait été une autre équipe, on aurait fait la même chose. On a juste envie de comprendre. On a eu plusieurs arbitres au téléphone, qui nous ont expliqué que s’il y a un coup de sifflet donné et que le jeu reprend, on ne peut pas avoir recours à la VAR."

La FFF va-t-elle faire appel?

Concernant la possibilité de faire appel de la décision rendue par la Fifa, Guy Stéphan a préféré ne pas se mouiller. Pour rester dans le cadre de sa mission. "Pour l’instant, on n’a pas toutes les explications. Ce qu’on veut, c’est juste comprendre. Après, est-ce que ça ira plus loin, ça dépasse ma fonction", a répondu le technicien de 66 ans.

La victoire entérinée de la Tunisie n’a rien changé au parcours des deux équipes au Qatar. Les Aigles de Carthage ont été éliminés en échouant la troisième place du groupe D. Les Bleus ont terminé premiers du groupe. Après avoir battu la Pologne en 8es de finale (3-1), les partenaires de Kylian Mbappé ont rendez-vous avec l’Angleterre, samedi en quart de finale (20h).