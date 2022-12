Equipe de France: "On a été gentils...", Griezmann n’a pas apprécié l’annulation de son but contre la Tunisie

Alors qu’il pensait avoir égalisé en fin de match contre la Tunisie, Antoine Griezmann a finalement vu son but refusé à la vidéo. Ce vendredi, le maître à jouer des Bleus a regretté cette décision, tout en assurant qu’il ne faisait pas une fixette sur les statistiques, lui qui n’a plus marqué en équipe de France depuis plus d’un an.

Il est le personnage central de la rocambolesque fin de match contre la Tunisie. Mercredi soir, à l’occasion du dernier match de poule des Bleus à la Coupe du monde contre la Tunisie (1-0), Antoine Griezmann pensait avoir égalisé au bout du temps additionnel. Mais son but a finalement été refusé à la vidéo après le coup de sifflet final, ce qui fait d’ailleurs l’objet d’un recours de la Fédération française de football.

Ce vendredi, à deux jours du 8e de finale des Bleus contre la Pologne (dimanche à 16h), le joueur de l’Atlético de Madrid est revenu sur cet épisode. "C'est la VAR... Je crois avoir été l'un des premiers à mettre un but annulé par la VAR lors d'un France-Espagne (en amical le 28 mars 2017, défaite 2-0 des Bleus). C'est chiant, cela ne permet pas de célébrer comme tu veux. Mais c’est comme ça. On a été gentils car on était déjà qualifiés, ça aurait été autrement si on avait quelque chose à jouer ce soir-là !", a indiqué Griezmann.

Plus d'un an sans marquer en équipe de France

Au cours de cette conférence de presse, le champion du monde 2018 s’est également exprimé sur son manque de réalisme sous le maillot frappé du coq. Auteur de 42 réalisations en équipe de France, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 13 novembre 2021 et la victoire 8-0 contre le Kazakhstan en qualification pour le Mondial, soit 12 matchs sans marquer.

"J'ai eu les occasions pour en mettre un, a réagi Griezmann à propos de ses trois premiers matchs au Qatar. Après, je suis peut-être moins proche de la surface adverse, mais je pense que j’ai fait des bons matchs. Il me manque peut-être ce but. Je ne suis pas un joueur qui va tirer 50 fois par match. Je vais essayer de trouver les solutions, mais je ne me prends pas la tête par rapport aux buts, si c’est ça la question. L'équipe a besoin de moi dans le cœur du jeu, dans cette relation attaque-défense. Devant, je ne vais pas me casser la tête à tirer dix fois par match. Je vais essayer de mettre les attaquants dans les meilleures conditions plutôt que d'être à la finition."