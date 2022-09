France U18: Darnell Bile s'excuse pour "ce mauvais geste" contre la Pologne

Coupable d'un geste violent qui a condamné les Bleus à la défaite dimanche contre la Pologne, le jeune stéphanois Darnell Bile a publié un texte court où il présente ses excuses à la Fédération française de football, ses coéquipiers et même ... "au peuple vert".

Il a précipité la défaite des Bleus en se rendant coupable d’un geste violent qui a provoqué son expulsion dimanche, contre la Pologne. En raison de son attitude choquante, le jeune Stéphanois Darnell Bile s’expose à de graves sanctions. En attendant de savoir s’il sera privé de plusieurs matchs avec les Bleuets, le joueur a tenu à s’excuser, ce qu’il a fait sur Instagram.

Darnell Bile a présenté ses excuses après son pétage de plombs © @drnll.b

"Je présente mes excuses au staff de la Fédération française de football, à mes coéquipiers, ainsi qu’au peuple vert (dirigeants, entraîneurs, supporters) pour ce mauvais geste… L'erreur est humaine, le contexte du match était particulier… J’apprends." Le dur apprentissage de la vie d’adulte pourrait lui coûter cher.

Le coupe de fil de la FFF pour réclamer des sanctions?

Ce coup de tête asséné à un adversaire polonais, qu’il venait en plus de tacler violemment, en plus de lui avoir coûté sa place sur le terrain, et le match à l’équipe de France, pourrait lui valoir d’être écarté un temps par la Fédération française de football (FFF). Les dirigeants de la 3F ont peu goûté son comportement, qui ternit l’image de la formation française et donc par extension celle d’une fédération qui se trouve déjà dans la tourmente et jongle avec les affaires extra-sportives.

Selon les informations de nos confrères du Parisien, la FFF aurait appelé Laurent Huard, le directeur du centre de formation de l’ASSE afin que le club sanctionne son joueur de plusieurs matches. Message reçu. Car d'après les information du Progrès cette fois-ci, le joueur va être prochainement convoqué par ses dirigeants et devrait être sanctionné "de manière pédagogique". Autrement dit, on ne devrait pas le revoir sur les terrains de sitôt.