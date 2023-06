Gibraltar-France: "C’est un peu comme une drogue", Fofana espère enchaîner avec les Bleus

Titularisé en charnière centrale, Wesley Fofana a connu sa première cape avec l’équipe de France. Peu inquiété par les attaquants de Gibraltar (0-3), le défenseur de Chelsea a partagé en zone mixte sa joie d’avoir réalisé "un rêve de gosse".

Blessé une partie de l'année avec Chelsea, Wesley Fofana a eu droit à un beau cadeau en cette fin de saison. Rarement décevant en club quand il est aligné, le défenseur a été récompensé en connaissant sa première cape avec l’équipe de France. Pour son baptême de feu, l’élément de 22 ans a vécu une soirée assez tranquille contre Gibraltar.

Après le succès facile des Bleus (0-3), Fofana a partagé en zone mixte son envie de porter à nouveau le maillot de la sélection tricolore, et ce, le plus rapidement possible: "C’est un peu comme une drogue, quand on y goûte une fois, on en veut encore et encore. Je vais travailler et si le coach est amené à me faire jouer, je répondrai présent." L’ancien de Saint-Etienne verra peut-être son vœu être exaucé dès le 19 juin, lors du match au Stade de France contre la Grèce.

"C’est un rêve de gosse"

Fofana aurait pourtant pu connaître sa première cape bien avant le mois de juin. En mars dernier, le défenseur avait été convoqué par Didier Deschamps pour participer aux deux matchs comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et l’Irlande. Mais une blessure aux ischio-jambiers l’avait contraint à renoncer au rassemblement.

Cette fois, pas de mauvaise surprise pour Fofana qui a vu son rêve se réaliser avant le coup d’envoi du match: "Pendant la Marseillaise, je me suis dit que c'était un rêve de gosse. Je regardais devant la télé il y a 5 ans, même l’année dernière. Beaucoup de choses se passent dans la tête, mais je suis resté concentré sur mon match."

Afin d’éviter toute pression pendant la rencontre, le néo international français a pu compter sur les précieux conseils du staff: "Tout le monde a eu un mot pour moi, de faire un bon match et de ne pas avoir de pression. J’ai écouté et j’ai essayé de leur rendre la pareille."