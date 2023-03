Irlande-France: Deschamps donne la raison de l’absence de Coman

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a expliqué pourquoi Kingsley Coman n’avait pas joué, lundi lors de la victoire en Irlande (0-1) lors des qualifications pour l’Euro 2024.

Didier Deschamps a changé une équipe qui avait gagné trois jours plus tôt (face aux Pays-Bas, 4-0) pour le déplacement en Irlande (0-1), lundi lors des qualifications à l’Euro 2024. Le sélectionneur avait effectué trois changements dans son onze de départ. Deux pour raisons tactiques avec les titularisations de Benjamin Pavard et Eduardo Camavinga à la place respectivement de Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Et un dernier pour un pépin physique: Kingsley Coman (26 ans, 47 sélections, 5 buts), aligné face aux Pays-Bas, n’a pas joué à Dublin.

"Une douleur à un pied"

Le sélectionneur a expliqué la raison de l’absence de l’ailier du Bayern Munich. "Il n’est pas disponible, a-t-il déclaré sur la chaîne L’Equipe. Il avait une douleur au pied. Il n’y a aucun problème, à part un problème physique."

Coman était sorti à la 67e minute face aux Pays-Bas après avoir reçu un coup. Lundi, il a été remplacé dans la composition par Olivier Giroud qui occupait la pointe de l’attaque, Randal Kolo Muani, glissant sur le côté droit. Moussa Diaby et Marcus Thuram sont, eux, entrés en fin de match en attaque, confirmant l’indisponibilité de l’ancien du PSG.

Souvent contrarié par les blessures au cours de sa carrière, Coman a disputé sa première Coupe du monde avec les Bleus en décembre dernier avec une titularisation (face au Maroc), et cinq entrées en jeu, dont celle en finale ponctuée par un échec lors de la séance de tirs au but. Lors de ce rassemblement, il a profité de l’absence d’Ousmane Dembélé pour débuter contre les Pays-Bas sur l’aile droite, où Kolo Muani l’a suppléé de manière très intéressante en Irlande.

Didier Deschamps l’a d’ailleurs remarqué à l’issue de la rencontre. "Il (Kolo Muani) est dans la continuité de ce qu’il fait avec nous et de ce qu’il réalise avec son club, a souligné ‘DD’. C’est avant tout un attaquant axial mais ça ne le gêne pas de jouer sur un côté. Il prend de la place, forcément, de par ce qu’il a réalisé sur ces deux matchs."