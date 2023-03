Irlande-France: ce que Deschamps a dit à Pavard au moment de sa sortie

Didier Deschamps a dévoilé le contenu de son bref échange avec Benjamin Pavard au moment de son remplacement par Jules Koundé lors du match des Bleus en Irlande (0-1). Le sélectionneur tricolore a salué la prestation de son défenseur.

La France a longtemps buté sur le bloc défensif irlandais puis Benjamin Pavard a débloqué les Bleus d'une frappe surpuissante après la pause ce lundi lors des éliminatoires de l'Euro 2024. De retour dans le onze tricolore après un Mondial raté, le latéral droit a marqué l'unique but de la victoire obtenue à Dublin (0-1) avant d'être remplacé par Jules Koundé pour les dernières minutes. L'occasion pour Didier Deschamps de lui glisser quelques mots à l'oreille.

"Je lui ai dit que j’étais content pour lui, a expliqué le sélectionneur au micro de TF1 après le coup de sifflet final. Il a eu des périodes moins heureuses mais il est là. Il nous permet de gagner ce match."

>> Irlande-France (0-1)

Deschamps garde confiance en lui

Champion du monde en 2018 et longtemps titulaire au poste de latéral droit, Benjamin Pavard a perdu sa place lors du Mondial 2022 après une entame difficile contre l'Australie. De retour au premier plan au Bayern Munich, mais en charnière centrale, il a aussi conservé la confiance de Didier Deschamps pour rester dans le groupe tricolore.

"N’importe quel joueur peut avoir une période difficile, a encore enchaîné le technicien après le succès en Irlande. Ce n’est pas pour cela que je vais leur enlever ma confiance."

"Il a toujours gardé le bon état d’esprit"

Relancé en conférence de presse sur la performance de Benjamin Pavard après sa Coupe du monde difficile, Didier Deschamps a justifié ses choix récents. "Il a eu un premier match très compliqué (au Qatar), et après il y a Jules Koundé qui a pris le relais et qui l’a gardé, a ensuite estimé le patron des Bleus face aux journalistes. Benjamin était titulaire les années précédentes, mais sur la compétition Jules a pris la place. Ce n’est pas pour autant qu’il est écarté, avec ce qu’il fait dans son club."

Et de préciser sur l'échange au moment de sa sortie: "Il a l’expérience et tant mieux, je suis très content pour lui. C’est ce que je lui ai dit. Il a eu des périodes difficiles mais malgré sa déception personnelle il a toujours gardé le bon état d’esprit vis-à-vis du groupe."

Deschamps heureux du but de Pavard

Après un match d'abord timide sur le plan offensif et marqué par un carton jaune en première période, Benjamin Pavard est monté en puissance au poste de latéral droit. Didier Deschamps a rappelé que le joueur de 26 ans restait une solution possible en défense malgré la récente préférence pour Jules Koundé.

"Même si je ne l’ai pas fait jouer pour qu’il marque ce but, c’est très bien. A travers sa belle interception et sa frappe qui est d’excellente qualité… Tant mieux pour lui, a finalement estimé le sélectionneur des Bleus. Il n’y a personne qui est écarté. Ils peuvent tous avoir des moments difficiles, à eux de réagir, notamment en club, c’est ce que je leur dis. Aujourd’hui, Benjamin en a profité, même si j’ai écourté la fin comme il avait déjà un carton jaune et qu'un joueur vif est entré en cours de match. C’est très bien pour lui et surtout pour le groupe."