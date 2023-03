Équipe de France: "Quand je sais que j'ai Rabiot derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance", encense Mbappé

A la veille du déplacement à Irlande, ce lundi en éliminatoires de l’Euro 2024 (20h45), Kylian Mbappé a été interrogé sur l’évolution d’Adrien Rabiot en sélection. Et le capitaine des Bleus a fait l’éloge de son ancien partenaire au PSG, qu'il trouve beaucoup plus consistant aujourd'hui.

C’est aujourd’hui l’un des hommes de base de Didier Deschamps. Après un début de carrière international conflictuel, marqué par son refus d’être réserviste à la Coupe du monde 2018, Adrien Rabiot a gagné sa place en équipe de France. A 27 ans, le milieu de terrain de la Juventus, auteur d’un Mondial séduisant au Qatar, est devenu un élément fiable et incontournable. Interrogé à son sujet, ce dimanche en conférence de presse, Kylian Mbappé s’est félicité du niveau atteint par son ancien coéquipier au PSG (de trois ans son aîné).

"C’est un joueur qui est arrivé à maturité, que ce soit d’un point de vue footballistique ou même dans sa vie, a expliqué le nouveau capitaine des Bleus, à la veille du déplacement en Irlande en éliminatoires de l’Euro 2024. On voit que c’est un joueur et un homme complètement différent. J’ai eu la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. On voit vraiment quelqu’un de posé, qui est sûr de sa force. Il sait ce qu’il fait. Personnellement, il m’apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l’ai derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais qu’il y a du solide."

"Il s’affirme de plus en plus"

Avec 33 apparitions, neuf buts et quatre passes décisives (toutes compétitions confondues), Adrien Rabiot est l’un des tauliers de la Juventus cette saison. Un statut qu’il a désormais aussi chez les Bleus. "Il fait les choses bien, observe Kylian Mbappé. Il a pris de l’importance dans cette équipe, on le voit sur le terrain, mais même dans le groupe, il s’affirme de plus en plus. C’est bénéfique pour l’équipe de France et pour lui. Parce que je pense que le talent, il l’a toujours eu."

Arrivé libre dans le Piémont à l’été 2019, après son départ tumultueux du PSG (son club formateur), le natif du Val-de-Marne est lié à la Juventus jusqu’en juin prochain. A voir s’il prolongera l’aventure avec l’actuel septième de Serie A ou s’il se laissera tenter par un nouveau challenge. Sa cote sur le marché est estimée à 30 millions d’euros par le site Transfermarkt.