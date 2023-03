Irlande-France: "Il a surgi de nulle part", les Bleus ébahis par l’arrêt fantastique de Maignan

Les joueurs de l’équipe de France, Didier Deschamps mais aussi le sélectionneur irlandais ont tous écarquillé les yeux face à l’arrêt exceptionnel de Mike Maignan sur une tête de Nathan Collins.

Tout l’Aviva Stadium s’est levé avant de se rasseoir les mains sur la tête, les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. Comment Nathan Collins n’a-t-il pas égalisé de la tête à la réception d’un corner? Parce que Mike Maignan s’est envolé. Le gardien a signé un arrêt fantastique lors de cette 89e minute, quelques instants seulement après avoir sauvé un but contre son camp de Jules Koundé. Propulsé gardien numéro un après la retraite de Hugo Lloris, le Milanais a permis à l’équipe de France de conserver son avantage construit sur un but de Benjamin Pavard (0-1). Grâce à lui, les Bleus quittent l’Irlande avec une deuxième victoire (0-1) en deux matchs lors des qualifications de l’Euro 2024.

"Franchement c'est exceptionnel", n’en revient pas Konaté

Il a laissé tout le monde bouche bée. "Evidemment que l’arrêt de Mike à la fin…, lance Didier Deschamps, encore ébahi. Des fois il y a des buts qui comptent, mais ça vaut peut-être plus qu’un but. Ça récompense un but qui dégage beaucoup de force." Le sélectionneur ne s’est pas dit surpris par celui qui a été élu meilleur gardien de Serie A la saison dernière. La facilité avec laquelle il a endossé ce statut de numéro un doit tout le monde le soulager. En deux matchs, il a signé deux clean-sheets avec un penalty arrêté contre les Pays-Bas et ces deux arrêts décisifs en Irlande.

"Même avant de jouer les Pays-Bas je savais ce que Mike est capable de faire, poursuit Deschamps. Hugo (Lloris) aussi a été capable de faire des arrêts spectaculaires et d’être décisif. Mais Mike a toutes les qualités, il a l’envergure, c’est aussi un leader à travers son mental. Je n’avais pas de doutes ou d’incertitudes par rapport à Mike. Evidemment il y avait le relais à prendre par rapport à Hugo, mais à partir du moment où Mike est en pleine possession de ses moyens, c’est du très haut niveau."

Benjamin Pavard, pourtant buteur, sacre Maignan homme du match. Ibrahima Konaté, de nouveau loué pour sa performance en charnière avec Dayot Upamecano, tourne aussi le regard vers son partenaire dans le but. "Incroyable! Incroyable..., répète le défenseur de Liverpool. Je la voyais dans les buts, mais il a surgi de nulle part. Franchement c'est exceptionnel."

Le sélectionneur irlandais accuse le coup

Toujours dans la mesure, Aurélien Tchouaméni, entré en jeu en fin de match, salue le geste de son équipier à sa façon. "Pas surpris, je connais les qualités de Mike, il nous le montre depuis qu’il est arrivé en sélection, lance le joueur du Real Madrid. On est très content de l’avoir avec nous, il démontre le très grand gardien qu’il est."

Le camp des vaincus accuse aussi le coup à l’instar du sélectionneur de l’Irlande, Stephen Kenny, qui pensait arracher le match nul sur cette action. "On a fait une très bonne fin de match, souligne-t-il. Et il y a cet arrêt à la fin qui est incroyable, exceptionnel... J'aurais aimé sortir de cette rencontre avec un point."