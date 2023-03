Irlande-France: l’arrêt décisif de Maignan en fin de match déchaîne les réseaux sociaux

Mike Maignan a permis à l’équipe de France de préserver son petit but d’avance contre l’Irlande ce lundi en sortant une énorme parade dans la dernière minute du temps réglementaire (0-1). De quoi régaler les réseaux sociaux.

Magic Mike a encore frappé. Trois jours après avoir débuté un tout nouveau chapitre en équipe de France en arrêtant un penalty dans le temps additionnel face aux Pays-Bas (4-0), Mike Maignan, désormais N°1 au poste de gardien en équipe de France, a une nouvelle fois été un des grands bonhommes du match ce lundi soir lors de la victoire en Irlande (1-0).

>> Revivez Irlande-France (0-1)

Après avoir fait preuve d’une grande vigilance en détournant une tête de Jules Koundé qui allait au fond, il s’est envolé sur le corner qui suivait en sortant une tête de Nathan Collins qui prenait la direction de sa lucarne. De quoi régaler les réseaux sociaux, les internautes français s’enflammant sur l’action décisive de leur nouveau gardien titulaire. Parallèle avec la fameuse main de Thierry Henry en 2009, comparaisons à Olive et Tom ou Conor McGregor, mèmes en tous genres… Il y en a pour tous les goûts.

Deschamps: "Mike, c'est Mike..."

Après la rencontre, la performance de Maignan a par ailleurs été saluée par Didier Deschamps. "Ça vaut peut-être plus qu’un but", a salué le sélectionneur, qui ne s'est pas dit "surpris" de l'adaptation du portier. "Même avant de jouer les Pays-Bas je savais ce que Mike est capable de faire, a poursuivi DD en conférence de presse. Hugo aussi a été capable de faire des arrêts spectaculaires et d’être décisif. Mais Mike a toutes les qualités, il a l’envergure, c’est aussi un leader à travers son mental. Je n’avais pas de doutes ou d’incertitudes par rapport à Mike. Evidemment il y avait le relais à prendre par rapport à Hugo, mais à partir du moment où Mike est en pleine possession de ses moyens, c’est du très haut niveau."

Benjamin Pavard, pourtant unique buteur du soir, n’a lui pas hésité une seule seconde au micro de la Chaîne L'Équipe quand il a fallu décerner le trophée d'homme du match. "L'arrêt de Mike nous permet de rester dans le match et de faire un clean sheet. Donc je vais dire Mike !" Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui diront le contraire.