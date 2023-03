Irlande-France: Giroud, Kolo Muani... les tendances pour la compo

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, pourrait reconduire la même composition en Irlande, ce lundi (20h45) que celle alignée face aux Pays-Bas, vendredi (4-0) au Stade de France.

Didier Deschamps est resté bien secret sur la composition d’équipe qu’il alignera, ce lundi en Irlande (20h45) lors de la 2e journée des qualifications à l’Euro 2024. Le sélectionneur n’a donné aucun indice lors de l’entraînement à l’Aviva Stadium de Dublin, dimanche soir. Après un échauffement avec ballon, les Bleus ont travaillé les centres sous la houlette de Deschamps. Les Bleus n’ont pas effectué de mise en place, ce qui laisse planer le suspense sur les onze joueurs alignés au d’envoi.

Avec les mêmes ou avec Kolo Muani à droite et Giroud en pointe?

Sous les yeux des médias, "DD" a eu des échanges un peu plus longs avec certains joueurs comme Dayot Upamecano ou Adrien Rabiot. Selon toute vraisemblance, il reconduira une très grande majorité, voire la totalité de l’équipe qui a (parfaitement) débuté face aux Pays-Bas (4-0), vendredi. Il pourrait exister un doute sur l’identité de l’ailier droit après la sortie de Kingsley Coman, qui a reçu un coup, à le 67e minute face aux Néerlandais. Mais l’état du joueur du Bayern Munich n’inspirait pas d’inquiétude au staff samedi.

S’il n’était finalement pas titulaire ce lundi, Randal Kolo Muani postule pour le remplacer à droite. Très bon contre les Pays-Bas et félicité par Deschamps, le joueur de Francfort connaît bien ce poste qu’il affectionne. Le sélectionneur a confirmé à la presse que l’ancien Nantais pouvait être une solution. "Il a cette capacité (de jouer sur un côté) avec sa vitesse, a-t-il rappelé en conférence de presse. Il aime bien et je l'ai déjà fait, même s'il s'est stabilisé dans l'axe avec son club. Pour vendredi, sa position n'était pas fixe avec Kylian (Mbappé) et Kingsley (Coman). C'est un avantage pour nous de ne pas avoir de position figée."

Si Kolo Muani débutait à droite, cela permettrait à Olivier Giroud de débuter dans l’axe. L’attaquant de l’AC Milan pourrait être précieux en point de fixation face à une défense robuste. Vendredi, l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea était entré en fin de match en remplaçant Kolo Muani poste pour poste. S’il était titulaire lors du dernier Mondial, Giroud n’est pas pour autant protégé par son âge ou son statut par Didier Deschamps qui a rappelé avoir été rassuré par la capacité du meilleur buteur de l’histoire des Bleus à débuter sur le banc. "Quand je l'ai pris pour la Coupe du monde, l'interrogation (de lui donner un statut de remplaçant) avait été levée, avait-il rappelé en début de rassemblement. La situation n'a pas changé aujourd'hui, je n'ai plus à me poser la question."

La compo probable de l'équipe de France en Irlande:

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T.Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Coman (ou Giroud), Kolo Muani, Mbappé (cap.)