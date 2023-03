Irlande-France: Evan Ferguson, le grand espoir irlandais

Ce lundi, l’équipe de France défie l’Irlande à Dublin pour son deuxième match de qualification à l’Euro 2024 (20h45). Les hommes de Didier Deschamps devront se méfier du jeune Evan Ferguson, 18 ans et déjà adulé par les supporters.

Toute la République d’Irlande l’attend tel le Messie. Ou plutôt comme la relève de Robbie Keane, le meilleur scoreur de la sélection (68 buts). À 18 ans, Evan Ferguson attire toute la lumière sur lui. À quelques heures d’affronter l’équipe de France à Dublin pour les qualifications à l’Euro 2024, tout un peuple croit dur comme fer que le gamin peut aider l’Irlande à se qualifier pour son premier tournoi majeur depuis l’Euro 2016. Il faut dire que l’attaquant de Brighton ne cesse de franchir les paliers à vitesse grand V, à tel point d’être comparé à son illustre aîné, qui a quitté la sélection irlandaise après l’élimination en huitième de finale contre les Bleus, il y a sept ans.

Buteur mercredi en amical face à la Lettonie (3-2) pour sa troisième sélection - et première titularisation - Evan Ferguson est entré dans l’histoire irlandaise en devenant, à 18 ans et 154 jours, le plus jeune joueur irlandais à marquer en match international depuis... Robbie Keane en 1998 (18 ans, 98 jours).

Il devrait être la principale menace pour l’arrière-garde tricolore ce lundi soir à l’Aviva Stadium. Et ça, Kylian Mbappé l’a bien compris. "On a vu certaines actions, c'est un très bon attaquant, très important pour cette équipe. Mais on espère que demain (lundi), il ne fera rien, ça veut dire que ça se passera bien pour nous et qu’on aura fait notre travail", a confié le capitaine des Bleus en conférence de presse.

>> Suivez Irlande-France en direct

Un buteur précoce

Né le 19 octobre 2004 à Bettystown, ville située à l’Est du pays, le fils de Bary Ferguson - ancien joueur professionnel à Coventry et international espoir irlandais - est habitué à battre des records de précocité. À 14 ans, il est devenu le plus jeune joueur irlandais à enfiler le maillot des Bohemians en équipe première, et se fait remarquer lors d’un match amical face à Chelsea.

Doté d’un gabarit plutôt atypique (1,83m), Evan Ferguson est rapidement repéré par Brighton, qui l’enrôle dans ses rangs à l’été 2021. S’il fait d’abord ses classes en équipe réserve, il dispute ses premières minutes en Premier League en février 2022 face à Burnley, avant de retourner chez les U21 au début de l’exercice 2022-2023.

"Il a toutes les qualités pour devenir un grand attaquant"

Son premier tiers de championnat (5 buts, une passe décisive en six matchs) convainc Roberto De Zerbi de l’appeler plus fréquemment en équipe première après la Coupe du monde. Et il ne tarde pas à mettre tout le monde d’accord, en battant un nouveau record de précocité. Le 31 décembre, il est devenu le plus jeune joueur irlandais à marquer en Premier League face à Arsenal. Depuis, le gamin de 18 ans a scoré trois fois en dix matchs de championnat.

Mais c’est surtout en Cup que l’international irlandais rayonne. Auteur du but de la victoire face à Stoke City en huitième de finale (1-0), il s’est offert un doublé contre Grimsby au tour suivant (5-0) et a grandement participé à la qualification de Brighton pour le dernier carré de la compétition. Après seulement 16 rencontres chez les grands, Evan Ferguson a déjà convaincu son entraîneur. "Il pourrait devenir un grand joueur, car il a toutes les qualités pour devenir un très grand attaquant." Premiers éléments de réponse ce lundi face aux vice-champions du monde ?