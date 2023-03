Irlande-France: l'arrêt monumental de Maignan, qui sauve les Bleus dans les derniers instants

L'équipe de France a battu l'Irlande sur la plus petite des marges (0-1) ce lundi à Dublin lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Si Benjamin Pavard a marqué l'unique but du match, Mike Maignan a sorti un arrêt exceptionnel dans les dernières minutes pour conserver sa cage inviolée.

Deux titularisations et deux matchs sans prendre de but. Successeur du joueur le plus capé des Bleus comme numéro 1, Mike Maignan a montré qu'il pouvait parfaitement prendre la suite d'Hugo Lloris en équipe de France. Après un penalty arrêté dans les dernières minutes contre les Pays-Bas (4-0), le gardien tricolore s'est une nouvelle fois illustré ce lundi lors du succès en Irlande (0-1). Et comme face aux Bataves, le joueur de l'AC Milan a attendu les ultimes instants du match pour briller et sécuriser la victoire rendue possible par le pétard de Benjamin Pavard.

Peu inquiété jusque-là, "Magic Mike" a montré toute l'étendue de son talent. D'abord, il a fait preuve de vigilance sur une tête maladroite de Jules Koundé qui filait vers son propre but. Ensuite, il a impressionné sur le corner consécutif en sortant un ballon de Nathan Collins qui prenait la direction de sa lucarne d'une magnifique claquette (0-1, 89e).

>> Irlande-France (0-1)

Deschamps: "Il dégage beaucoup de force"

Grâce à Benjamin Pavard puis à cet arrêt de Mike Maignan, l'équipe de France a donc enregistré une deuxième victoire en autant de matchs lors des éliminatoires de l'Euro 2024. Après la rencontre, Didier Deschamps n'a pas manqué de féliciter son nouveau taulier dans les buts des Bleus.

"Cela nous permet de garder trois points. Mike, c'est Mike. Ce n’est pas évident de prendre la succession de Hugo, mais cela fait un moment qu’il est avec nous, a réagi le sélectionneur au micro de TF1 après la victoire des siens. Il dégage beaucoup de force, tant mieux."

Pour son deuxième match consécutif comme titulaire en équipe de France, Mike Maignan a déjà conquis tous le monde. Son coach, ses coéquipiers qui n'ont pas manqué de le féliciter chaleureusement, les observateurs qui ont noté les Bleus, et les supporters. Le néo-retraité Hugo Lloris peut être rassuré, son successeur est déjà au niveau.