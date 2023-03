Irlande-France: "Les parieurs maudissent Pavard et Maignan", la presse irlandaise salue les Bleus

Salués par la presse française pour avoir offert la victoire à la France en Irlande (0-1) lundi, Mike Maignan et Benjamin Pavard sont maudits par les médias irlandais, frustrés par leurs éclairs.

Ils s’attendaient à subir la foudre de la ligne d’attaque des Bleus. Les médias irlandais déplorent finalement deux coups de génie inattendus, ce mardi matin au lendemain de la victoire française contre l’Irlande (0-1) lors des qualifications à l’Euro 2024. Benjamin Pavard, buteur (50e), et Mike Maignan, auteur d’un arrêt fantastique sur une tête de Nathan Collins (90e), sont érigés en bourreaux des "Boys in Green".

"Un superbe arrêt tardif"

"Les prédictions négatives pour cette rencontre visualisaient la destruction irlandaise aux mains de Mbappé, Griezmann, Kolo-Muani ou de tout autre acteur français qui trouveraient l'espace pour se déchaîner, écrit Daniel McDonnell, éditorialiste dans The Independent. Au lieu de cela, les parieurs ont maudit les exploits de Benjamin Pavard, l'improbable auteur du seul but, et de Mike Maignan, le nouveau gardien de premier choix qui a fait un superbe arrêt tardif sur Nathan Collins pour priver l'Irlande d'un point."

The Irish Times ressent de la "frustration" pour les hommes de Stephen Kenny qui "se sont de nouveau tirés une balle dans le pied", en référence au ballon perdu par Josh Cullen juste devant sa surface de réparation à l’origine du but de Pavard. Celui-ci est salué en France avec une comparaison toute trouvée à sa "frappe de bâtard" inscrite face à l’Argentine (4-3) en 8e de finale de la Coupe du monde 2018.

"Merci Pavard et sa frappe de ‘bâtard’", glisse Le Parisien en bas de Une. Relégué dans la hiérarchie des défenseurs lors de la dernière Coupe du monde 2022 après un premier match raté contre l’Australie (4-1), le joueur du Bayern Munich a saisi la nouvelle chance offerte par Didier Deschamps à Dublin. "Pavard, une frappe de revanchard", titre L’Equipe en Une. La Voix du Nord salue la contribution décisive des deux anciens du Losc à ce succès: "Pavard et Maignan au paradis des Bleus".

Mike Maignan est aussi salué en Italie, où il faut l’unanimité depuis longtemps avec l’AC Milan. Le Corriere dello Sport salue le "chef d’œuvre" du gardien français. En Espagne, As loue la prestation d'Eduardo Camavinga, excellent dans l'entrejeu et qui peut "revendiquer" une place plus durable, selon le journal espagnol