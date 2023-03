Irlande-France: très gros succès d'audience pour les Bleus

La victoire de l'équipe de France face à l'Irlande ce lundi soir (1-0) lors des qualifications pour l'Euro 2024 a été suivie par 8,07 millions de téléspectateurs. Un score supérieur à celui enregistré face aux Pays-Bas trois jours plus tôt.

Les téléspectateurs restent fidèles à l'équipe de France. Trois jours après un très bon score face aux Pays-Bas, tant sur le terrain (4-0) qu'au niveau des audiences (7,652 millions de téléspectateurs), la victoire étriquée des Bleus face à l'Irlande a été suivie par 8,07 millions de téléspectateurs ce lundi soir sur TF1, soit 34,5% de part de marché, selon Médiamétrie. La Une reste large leader devant France 2 (3,47 millions de téléspectateurs devant "Meurtres au paradis").

Les Bleus bien lancés vers l'Euro

Ce rassemblement de mars, ponctué de deux victoires face aux Néerlandais et aux Irlandais, a permis à certains joueurs de marquer des points (Maignan, Kolo Muani), tandis que d'autres ont été plus en difficulté (Giroud, Coman). Deux succès qui propulsent les Bleus en tête de leur groupe de qualification, trois points devant les Pays-Bas et la Grèce, qui compte un match en moins. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe verront la phase de groupes de l'Euro 2024, organisé en Allemagne.

L'équipe de France est désormais attendue en juin pour un nouveau rassemblement, où deux nouveaux matchs de qualification sont au programme: un déplacement à Gibraltar (le 16) et la réception de la Grèce au Stade de France (le 19).