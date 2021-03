Kazakhstan-France: Dembélé et Martial pourraient être titulaires

Selon L’Equipe et l’AFP, Anthony Martial et Ousmane Dembélé ont des chances d'être titulaires avec l'équipe de France face au Kazakhstan (15h), dimanche, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022.

Des changements sont à prévoir dans le onze des Bleus. Forcé de gérer les états de forme de ses joueurs au cœur d’un calendrier extrêmement chargé, Didier Deschamps n’alignera pas le même onze face au Kazakhstan, dimanche, que lors du nul concédé mercredi contre l’Ukraine (1-1), pour le début des qualifications à la Coupe du monde 2022. Selon L’Equipe et l’AFP, Anthony Martial et Ousmane Dembélé pourrait être titulaires à Nur-Sultan. Ils faisaient partie des joueurs alignés lors d’une forme de mise en place testée ce samedi par Deschamps à l’occasion d’une séance à huis clos.

Plusieurs changements possibles en défense

Dans un schéma en 4-2-3-1, Martial pourrait s’installer à la pointe de l’attaque tricolore ou sur le côté gauche. En forme ces dernières semaines avec le FC Barcelone, Dembélé est attendu dans le couloir droit. Avec possiblement Antoine Griezmann dans un rôle de meneur de jeu. En soutien de Kylian Mbappé ? Au milieu, Paul Pogba pourrait être associé à Tanguy Ndombele ou Thomas Lemar en l’absence de N’Golo Kanté, touché aux ischio-jambiers et forfait pour la fin du rassemblement des Bleus. En défense, une large revue d’effectif n’est pas à exclure.

D’après L’Equipe et l’AFP, Léo Dubois et Lucas Digne pourraient remplacer Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Clément Lenglet aurait des chances de débuter en charnière centrale, avec Raphaël Varane ou Kurt Zouma pour l’épauler. Au Kazakhstan, où les attendent le froid et un terrain synthétique, les Bleus devront l'emporter pour véritablement lancer leur campagne qualificative pour le Mondial 2022. Ce turn-over pourrait aussi permettre à des joueurs de marquer des points à l'approche de l'Euro.