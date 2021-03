Équipe de France en direct: la conf’ des Bleus avant le Kazakhstan

Le milieu de terrain de l'équipe de France, touché aux ischios-jambiers mercredi contre l'Ukraine (1-1), a déclaré forfait pour la fin du rassemblement des Bleus. Les Bleus ont donc voyagé au Kazakhstan avec un groupe de 25 joueurs et non 26, le milieu n'étant pas remplacé pour les deux derniers matches de mars, contre le Kazakhstan dimanche (15h) et en Bosnie mercredi (20h45). Le joueur qui aura 30 ans lundi a "ressenti une douleur aux ischios-jambiers de la cuisse gauche en toute fin de rencontre face à l’Ukraine, mercredi, au Stade de France", a expliqué la FFF. Kanté avait disputé les 90 minutes de la rencontre contre l'Ukraine mercredi à Saint-Denis, aux côtés d'Adrien Rabiot dans l'entrejeu.