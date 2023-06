L'Euro espoirs, son avenir, la descente avec Leeds, l'hypothèse Chelsea... les confessions de Meslier

Après une saison terminée sur la relégation de son club, Leeds, en Championship, Illan Meslier se projette sur les Bleuets avec l'Euro Espoirs. Le gardien de 23 ans, qui ouvre la porte à un départ de son club, s'est confié à RMC Sport sur ses ambitions, en sélection et en club.



Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Clairefontaine, comment vous sentez-vous après cette fin de saison?

Très heureux de venir ici, surtout pour une grosse échéance, le championnat d'Europe. On travaille depuis plus d'un an pour arriver à ce moment. Que de l'excitation et de l'envie.

On sait que la Premier League est très intense: physiquement, comment ça va?

On a joué notre dernier match le 28 mai, on a eu dix jours pour couper. C'était nécessaire, psychologiquement aussi. J'arrive à tête reposée, avec les idées claires pour apporter toutes mes qualités à l'équipe de France.

Avec un peu de recul, quel bilan faites-vous de cette saison avec Leeds?

On est forcément déçu. Le fait de descendre en Championship... il y a un sentiment de regret, de déception. Après malheureusement, c'est la loi du sport. Personnellement, il y a de bonnes choses, de moins bonnes. On ne peut plus revenir en arrière mais on réfléchit forcément à ce qu'il s'est passé parce que normalement, on ne peut pas arriver à ce genre de situations.

Vous êtes devenu le plus jeune joueur à atteindre les 100 matchs en Premier League...

C'est une énorme fierté, c'est un sacré accomplissement, surtout à cet âge-là. Ce sont 100 matchs, on veut toujours en jouer plus, 150, 200... pourquoi pas plus. J'espère pouvoir continuer.

Parlez-nous de votre rôle dans le groupe France...

Je fais partie, avec certains joueurs, des plus anciens. On avait été dans la génération 98-99 précédente, on a forcément bien plus d'expérience que certains et on sait aussi comment est un championnat d'Europe parce qu'on avait fait l'édition précédente. J'essaie d'apporter toutes mes qualités, mon expérience pour aider l'équipe à aller le plus loin possible.

Comment ça se traduit au quotidien?

J'aime discuter avec tout le monde, je ne suis fermé à aucun joueur, aucun membre du staff. On est tous un formidable groupe, tout le monde s'entend très bien et peu discuter avec tout le monde, charrier tout le monde. Je suis là pour mes coéquipiers, je sais qu'ils sont là pour moi, ça fait avancer tout le groupe.

On sent une bonne ambiance dans le groupe...

C'est vraiment un groupe formidable, avec des joueurs qui peuvent déconner, d'autres qui sont un peu plus sérieux. Je suis toujours bon public, à rigoler. Mais quand il faut faire le taf, on est là. On n'est pas en colonie de vacances. C'est bien de rigoler mais quand il est l'heure d'aller au charbon, on y va.

Quelles sont vos ambitions pour cet Euro Espoirs?

Jouer tous les matchs et aller le plus loin possible. Le gagner. On va se donner tous les moyens possibles pour le gagner.

Quelles sont vos marges de progression?

Il y a plusieurs domaines dans lesquels je peux m'améliorer, c'est important d'en avoir conscience et de tout mettre en application, au quotidien, afin de pouvoir être plus compétitif chaque jour.

Voir des gardiens Espoirs qui ont rejoint les A, est-ce que cela vous projette vers l'Euro 2024 avec les Bleus?

Non. Ce serait une erreur de voir trop loin. Là où je suis le plus performant, c'est quand je prends les matchs les uns après les autres. Ce n'est pas s'imaginer un scénario. Tu peux faire six bons mois et à la fin, tu te crames et ne seras pas appelé. Faire match après match, c'est le plus important et c'est ce qui est difficile parce que tu as un environnement extérieur qui vient te solliciter. Ce n'est pas facile mais l'expérience entre en compte. Je sais à quoi m'attendre.

Cela va faire quatre ans que vous êtes à Leeds: avez-vous des envies d'ailleurs?

C'est compliqué quand on est dans la situation qui est la nôtre. On n'a plus de coach (Sam Allardyce a quitté Leeds après la descente ndlr), notre club est en train de se faire racheter par le groupe 49ers. Il y a beaucoup d'inconnues. Pour l'instant, j'ai mon contrat jusqu'en 2026. Officiellement, j'appartiens encore à Leeds. Il va falloir que je réfléchisse au projet qui peut être le mieux, que ce soit à Leeds ou dans un autre club.

Est-ce que Chelsea, par exemple, pourrait être un projet qui vous attire?

Si c'est pour y aller et être sur le banc, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour être numéro un, forcément on ne peut pas dire 'non, je ne suis pas intéressé par Chelsea'. Je préfère aller dans un club moins réputé mais où je vais avoir du temps de jeu que dans un top club européen où je suis sur le banc.