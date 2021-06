Le message de Mbappé: "Pourquoi les Français ne sont-ils pas fiers d’être français?"

Dans un entretien teinté sociétal publié dans l'Obs, Kylian Mbappé, qui prépare actuellement l'Euro avec les Bleus, évoque son rôle de figure médiatique voire de modèle mais aussi sa fierté d'être français.

Il se sait scruté, suivi, parfois pris en modèle. Si Kylian Mbappé a bien des choses à dire balle au pied sur un terrain, il en a aussi beaucoup en dehors. Dans un entretien accordé à l'Obs, l'attaquant des Bleus et du PSG s'est confié sur son rôle, ses engagements et surtout sa fierté d'être français.

"Je suis né en France, j’ai grandi en France, la France m’a tout donné. Et j’essaie de le lui rendre, chaque fois que je joue pour l’équipe nationale. Je pense que mon amour de la France n’est plus à prouver. Jouer pour la France, c’est au-dessus de tout. [...] J’ai toujours été éduqué avec cette forme de reconnaissance pour la France, parce que la France, elle fait des choses pour les gens, et à moi, à ma famille, elle a beaucoup donné, insiste notamment le joueur. Donc il faut être fier de son pays. Les Américains sont fiers d’être américains. Pourquoi les Français ne sont-ils pas fiers d’être français?"

"Il ne faut pas voir la France plus noire qu’elle ne l’est!"

Lancé sur les tensions dans le pays, Kylian Mbappé désamorce: "Il ne faut pas voir la France plus noire qu’elle ne l’est! Je pense bien sûr qu’il y a des problèmes dans le pays, mais je vous jure, moi qui ai la chance de beaucoup voyager, qu’on est dans un très bon pays", insiste l'ancien joueur de Monaco.

Kylian Mbappé assume totalement cette étiquette de "role model" ou d'icône dont il a hérité avec ses prestations et la notoriété: "Mais bien sûr, j’en suis fier! Etre une icône dans son pays, c’est quelque chose de fort. Je disais que ça créait des droits, des devoirs, mais c’est une fierté aussi, parce que c’est synonyme d’une reconnaissance, celle de tout un pays. Pour quelqu’un qui aime son pays comme moi, c’est une fierté sans nom."

"Si grâce à moi, d’autres jeunes se font vacciner, c’est avec plaisir"

Un modèle qui a publié ces derniers jours, sur ses réseaux sociaux, une photo de lui en train de se faire vacciner contre le Covid-19. "Je connais le poids que j’ai, le poids de mes mots, le poids de mes actes. Si grâce à moi, d’autres jeunes se font vacciner, c’est avec plaisir. Si je peux aider, il faut le faire, ne pas être égoïste et nombriliste", résume-t-il. Ajoutant: "Je sais que j’ai des droits, et des devoirs aussi. Et ça fait partie de mes devoirs d’aider les autres. C’est aussi une volonté de ma part, parce que moi, on m’a aidé. C’est l’histoire de la vie:on te donne, et tu donnes en retour."

De quoi faire de Kylian Mbappé un homme politique? Il éclate de rirer et répond: " C’est prématuré… Franchement, c’est loin! Il ne faut jamais dire non!" Une petite idée d'après-carrière.