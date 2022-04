"Le Vestiaire" OM: Payet ironise sur la sélection de Saliba en équipe de France

Evènement lundi (21h) sur RMC Sport avec une émission exceptionnelle spéciale OM du "Vestiaire". Dimitri Payet, William Saliba, Pape Gueye et Amine Harit se confient entre eux. Ils chambrent, à l’instar de Payet, Saliba sur sa première sélection avec l’équipe de France.

"Le Vestiaire" revient en force sur RMC Sport avec une émission spéciale OM, lundi 11 avril (21h). Comme le veut le principe, Dimitri Payet, William Saliba, Pape Gueye et Amine Harit se confieront entre eux, sans journaliste, seulement guidés par la voix-off de Flora Moussy. Les quatre équipiers se confient sur la belle saison marseillaise (2e de Ligue 1, qualifié en quart de finale de Conference League) et se chambrent aussi, notamment au sujet de l’équipe de France que Dimitri Payet (38 sélections, huit buts) n’a plus fréquentée depuis 2018.

"C’était soit lui, soit ils rappelaient Thuram!"

Ses coéquipiers abordent le sujet en direction du milieu offensif qui n’a jamais disputé de Coupe du monde. Celle de 2022 pourrait donc être sa dernière chance. "Il mérite une place en équipe de France, lance Amine Harit. Il y a une Coupe du monde qui arrive." "Sur le terrain, tu as ton mot à dire, abonde Gueye. Qu’est-ce que t’en penses? Ça fait quelques temps, quelques mois que t’es bien." Fraichement appelé, William Saliba milite aussi pour "The Last Dance", en hommage au dernier titre de NBA décroché par les Chicago Bulls en 1998. Une épopée qui a fait l’objet d’une série Netflix du même nom.

"J’ai déjà répondu à ça, explique Payet. J’ai dit que c’était dans un coin de ma tête. Tant que je pourrai jouer au niveau international, ça sera dans un coin. Je suis sélectionnable. Quand on voit le potentiel offensif des Bleus, les places sont chères. On travaille."

"William y est allé, frérot", souligne Harit en référence à William Saliba, qui a fêté ses premières sélections face à la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0). "Ouai mais William c’est parce qu’il y avait 14 blessés derrière, ironise Payet. C’était soit lui, soit ils rappelaient Thuram!" L’allusion à Lilian Thuram, champion du monde 1998 retraité en 2008 et désormais âgé de 50 ans, a bien fait rire les quatre équipiers. Saliba avait été appelé après le forfait de Benjamin Pavard (covid).

