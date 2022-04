OM-PAOK: sur quelles chaînes regarder le quart aller de Conference League

L'OM reçoit l'équipe grecque du PAOK Salonique ce jeudi lors du match aller des quarts de finale de Conference League (21h). Devant leur public du Vélodrome, les Marseillais vont tenter de prendre une belle option sur la qualification pour les demi-finales mais Jorge Sampaoli devra se passer de plusieurs cadres de son effectif.

L'ambiance des grands soirs à Marseille? Malgré un stade Vélodrome loin de faire le plein ce jeudi soir, le quart de finale aller de Conference League entre l'OM et le PAOK Salonique s'annonce bouillantissime. Favori de cette première manche à domicile, les Marseillais de Dimitri Payet ne veulent pas se rater et vont tout faire pour se rapprocher d'un billet pour les demi-finales.

Rendez-vous dès 21h en direct sur les chaînes W9 et Canal + Sport pour voir la suite de l'aventure européenne des Phocéens. Et pour ceux qui ne pourraient pas profiter de cette affiche continentale à la télévision, c'est possible de la suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport. Entre supporters, le duel a déjà commencé avec des incidents dans les rues de Marseille ce mercredi à la veille de la rencontre entre les joueurs de Jorge Sampaoli et le club grec.

>> L'avant-match de OM-PAOK en direct

L'OM sans Milik mais avec un petit nouveau

Blessé lors de la dernière fenêtre internationale avec la Pologne, Arek Milik est forfait pour ce match européen contre le PAOK. Face à la presse à la veille du quart de finale aller face à Salonique, Jorge Sampaoli a lui-même confirmé qu'il espérait voir le buteur revenir dimanche en Ligue 1. Parmi les autres abs ents de cette rencontre de Conference League on trouve également Konrad De La Fuente.

>> Le meilleur de la Conference League est sur RMC Sport

L'Américain va subir une arthroscopie du genou et a déjà terminé sa saison. Leonardo Balerdi est aussi blessé alors que Luan Peres est suspendu et Alvaro Gonzalez est écarté en attendant la résilliation de son contrat. Dans les buts de l'OM, Steve Mandanda va suppléer Pau Lopez et devrait finir la campagne européenne comme titulaire en raison d'un choix du coach argentin.

Du côté des bonnes nouvelles, un minot du club phocéen figure dans le groupe retenu pour cette affiche en Conference League. En raison des nombreuses absences, Jorge Sampaoli a retenu le jeune défenseur de 18 ans Yakine Said M’Madi. Deux autres espoirs de l'OM figurent aussi dans le groupe: le milieu offensif Ugo Bertelli et l'attaquant Aylan Benyahia. Rien n'assure que ces trois jeunes bénéficieront de temps de jeu ce jeudi.

Le programme TV en Conference League et Ligue Europa

Leipzig-Atalanta Bergame dès 18h45 en Ligue Europa sur RMC Sport 1

Feyenoord-Slavia Prague dès 18h45 en Conference League sur RMC Sport 2

West Ham-Lyon dès 21h en Ligue Europa sur RMC Sport 1

Francfort-Barcelone dès 21h en Ligue Europa sur RMC Sport 2

Le multizone en direct dès 21h sur RMC Sport 3

Braga-Rangers en Ligue Europa dès 21h sur RMC Sport Live 4 et sur la chaine twitch RMC Sport

Leicester-PSV Eindhoven en Conference League dès 21h sur RMC Sport Live 5

Bodo/Glimt-AS Rome en Conference League dès 21h sur RMC Sport Live 6

Marseille-PAOK Salonique en Conference League dès 21h sur W9 et Canal + Sport.