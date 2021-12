Ligue des nations: le meilleur et le pire tirage au sort pour les Bleus

Le tirage de la Ligue des nations 2022-2023 est prévu ce jeudi à 18 heures. L'équipe de France, tenante du titre, peut hériter d'un groupe corsé avec l'Allemagne et l'Angleterre.

La Ligue des nations de l'UEFA, dont l'équipe de France est tenante du titre, tient sa troisième édition en 2022 et en 2023. Le tirage au sort de la phase de groupes est prévu ce jeudi (18h00), à Nyon en Suisse.

Les équipes de la Ligue A, où se trouve la France et les 15 autres meilleures nations européennes, sont réparties en quatre chapeaux. Les Bleus sont logiquement dans le pot n°1, avec l'Espagne (finaliste de la dernière édition), l'Italie et la Belgique (demi-finalistes). Le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne sont dans le pot n°2. L'Angleterre, la Pologne, la Suisse et la Croatie dans le pot n°3. Le pays de Galles, l'Autriche, la Tchéquie et la Hongrie, tous promus de la Ligue B, complètent la liste.

Le meilleur tirage pour les Bleus: France - Danemark - Suisse - Autriche.

Le pire tirage pour les Bleus: France - Allemagne - Angleterre - Pays de Galles.

Quatre matchs en juin, deux en septembre

Les quatre premiers matchs de la phase de poules sont prévus en juin 2022, compte tenu de la programmation de la Coupe du monde au Qatar en fin d'année (21 novembre-18 décembre). Les deux dernières journées sont fixées en septembre.

Les demi-finales se tiendront les 14 et 15 juin 2023. La finale et le match pour la troisième place auront lieu le 18 juin.

Lors de l'édition 2018-2019, quatre des 24 billets pour l'Euro 2020 avaient été attribués via la Ligue des nations: les 16 meilleures nations de la Ligue des nations non qualifiées via les éliminatoires avaient disputé un barrage en deux tours pour obtenir leur ticket. Un système similaire pourrait être mis en place pour l'Euro 2024, mais l'UEFA n'a pas encore officialisé le format des qualifications.