Montpellier: Sakho n'a pas fait une croix sur l'équipe de France

S'il n'a plus été appelé chez les Bleus depuis l'automne 2018, Mamadou Sakho (31 ans) a toujours l'ambition de retrouver l'équipe de France. "Si ce n’était pas dans un coin de ma tête, j’aurais arrêté ma carrière cet été", a expliqué ce vendredi le défenseur central de Montpellier.

De retour en Ligue 1 après huit années passées de l'autre côté de la Manche, Mamadou Sakho (31 ans) a montré de bonnes choses avec Montpellier depuis le début de la saison. Il faut dire que si sa carrière a été bien remplie, l'ancien défenseur du PSG a toujours un énorme appétit.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Sakho a ainsi été interrogé sur l'équipe de France. Et a clairement dit qu'il se battait pour retrouver un jour les Bleus. "Quand on est en activité, ça reste toujours un objectif, et pour n’importe quel joueur, qu’on joue à Caen ou à Manchester United, a lancé l'ex-joueur de Liverpool. Si ce n’était pas dans un coin de ma tête, j’aurais arrêté ma carrière cet été."

>>> La Ligue 1 en direct

"Quand on n’a plus de carotte, d’objectif, ça ne sert plus à rien d’être sur un terrain de foot"

Héros du barrage contre l'Ukraine avant la Coupe du monde 2014, Mamadou Sakho (29 sélections) avait ensuite été écarté de l'équipe nationale à cause d'une suspension pour un test positif à un brûleur de graisse. S'il a été totalement blanchi dans ce dossier, et a même reçu les excuses de l'Agence mondiale antidopage, le défenseur a loupé l'Euro 2016, puis le Mondial 2018. Didier Deschamps l'avait rappelé en octobre et en novembre 2018, mais plus depuis. Ce qui n'empêche pas le joueur d'y croire.

"Ça reste toujours un objectif, c’est ce qui m’aide à travailler, ce qui me donne toujours l’envie de bosser, poursuit-il. Quand on n’a plus de carotte, d’objectif, ça ne sert plus à rien d’être sur un terrain de foot. J’ai 31 ans, je n’en ai pas 40, je ne vais pas me cacher. Je me sens en pleine forme et je travaille pour reporter ce maillot bleu."