Mort de Just Fontaine: "Je connais tous ses buts par coeur", confie Papin

Avant OM-Annecy en Coupe de France, Jean-Pierre Papin a commenté la "triste nouvelle" de la mort de Just Fontaine, dont il a voulu "s'inspirer" au cours de sa carrière de buteur.

Au Vélodrome pour le quart de finale de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le FC Annecy, Jean-Pierre Papin a réagi au micro de RMC Sport à la mort de Just Fontaine, annoncée quelques heures plus tôt. "C'est une triste nouvelle. C'est quelqu'un que tout le monde aimait bien. On le côtoyait, on était content de le voir. Il avait toujours le sourire, un mot sympa dans la bouche. C'est quelqu'un qui aimait le football", s'est souvenu le conseiller de l'OM.

"On doit s'inspirer de l'histoire"

"Je connais tous ses buts par coeur", a ajouté Papin, qui n'était pas encore né (1963) lorsque Just Fontaine a marqué ses fameux 13 buts de la Coupe du monde 1958. "Je les ai vus quand j'étais petit, quand je commençais à marquer des buts. C'est l'histoire. On doit s'inspirer de l'histoire", a ajouté l'ancien attaquant de l'équipe de France.

Just Fontaine et Jean-Pierre Papin ont chacun marqué 30 buts en équipe de France. Pour "Justo", c'était entre 1953 et 1960. Il était ensuite devenu le troisième sélectionneur de l'histoire des Bleus, le temps de deux matchs seulement en 1967. "JPP", lui, a découvert la sélection en 1986.

La mort de Just Fontaine, à l'âge de 89 ans, a été annoncée par sa famille dans la mi-journée de ce mercredi 1er mars. Un hommage lui a été rendu par le Vélodrome avant le match OM-Annecy.