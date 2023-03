Légende de l’équipe de France et recordman de buts sur une Coupe du monde, Just Fontaine est mort à 89 ans

Véritable icône du football français, Just Fontaine est mort ce mercredi à l'âge de 89 ans. L'ancien attaquant passé par Nice et le Stade de Reims avait également contribué aux premiers gros succès de l'équipe de France dans les années 50 avant de devenir sélectionneur des Bleus ou encore entraîneur du Paris Saint-Germain.

Une légende s'en est allée. L'ancien footballeur français Just Fontaine est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 89 ans selon des éléments confirmés par sa famille à l'AFP. L'ex-attaquant s'est éteint à Toulouse. Né au Maroc en 1933, Just Fontaine y avait débuté sa carrière à l'US Marocaine entre 1950 et 1953.

Après avoir rejoint l'OGC Nice, le buteur va y marquer les esprits grâce à sa redoutable efficacité. En seulement trois années chez les Aiglons, entre 1953 et 1956, il a inscrit 52 buts en 83 matchs avant de rejoindre la mythique équipe du Stade de Reims.

En Champagne, Just Fontaine a contribué pacours de l'équipe jusqu'en finale de la Coupe des club champions en 1958-1959 mais s'inclinera face au Real Madrid de Di Stefano, Gento et Raymond Kopa.

Lors de sa carrière en club, Just Fontaine a notamment remporté à quatre reprises le titre de champion, une fois avec Nice (1956) et trois fois avec Reims (1958, 1960, 1962), avant de raccrocher les crampons en 1962.

Fontaine détient toujours un record au Mondial

Mais c'est peut-être son parcours sous le maillot de l'équipe de France qui restera le plus longtemps dans la légende. International à 21 reprises entre 1953 et 1690, "Justo" Fontaine a inscrit pas moins de 30 buts et demeure actuellement le neuvième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à égalité avec Jean-Pierre Papin.

Surtout, il a aidé les Bleus à atteindre pour la première fois de leur histoire la troisième place lors d'une Coupe du monde en 1958. Mieux, lors de cette épopée tricolore, Just Fontaine a marqué 13 buts en six rencontres. A ce jour, personne n'a réussi à faire mieux lors d'une seule édition du Mondial. Un record qui aura donc tenu jusqu'à sa mort ce mercredi et qui lui survivra peut-être encore longtemps.

De la même manière, et même si Kylian Mbappé (12 buts pour ses participation à la Coupe du monde) semble capable de le dépasser dans le futur, Just Fontaine reste encore le Français à avoir marqué le plus de but lors du Mondial. Le tout en seulement six matchs.

Un bref passage sur le banc des Bleus, trois ans au PSG

Aussitôt après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Just Fontaine a embrassé celle d'entraîneur et a passé ses diplômes dès 1962. Nommé sélectionneur de l'équipe de France en 1967, il ne restera finalement en poste que deux matchs, pour deux défaites en amical.

Après une saison sur le banc du club de Bagnères-de-Luchon en 1968-1968, "Justo" va avoir sa chance à la tête du Paris Saint-Germain, tout jeune club crée trois ans plus tôt. Arrivé au PSG en 1973, l'ancien buteur va y entraîner l'équipe première jusqu'en 1976 et va notamment permettre au club francilien de retrouver l'élite dès la fin de sa première année comme coach en 1974.

Incapable d'amener l'équipe parisienne en haut du championnat de France, Just Fontaine quittera finalement son poste en 1976 et rebondira deux ans plus tard lors d'un passage à l'US Toulouse. Histoire boucler la boucle, la natif de Marrakech vivra sa dernière expérience d'entraîneur comme sélectionneur du Maroc entre 1979 et 1981. Depuis, la légende des Bleus vivait en retrait du monde du football jusqu'à sa mort ce mercredi.