OL: Léo Dubois donne de ses nouvelles après sa blessure avec les Bleus

Deux jours après sa blessure contractée avec l'équipe de France face à la Finlande, mardi (2-0), Léo Dubois a posté un message sur ses réseaux sociaux. Le Lyonnais annonce souffrir d’une "lésion musculaire à l'ischio-jambier droit".

C’était le seul point noir d’une soirée positive pour les Bleus, bien que dénuée d’intérêt sportif pour eux. La blessure, à la 43e minute de jeu de Finlande-France (0-2) mardi, de Léo Dubois, qui se tordait de douleur après une accélération qui l'a foudroyé.

Didier Deschamps, contraint de remplacer le Lyonnais de 27 ans à la pause par Benjamin Pavard, avait donné des nouvelles peu rassurantes de son latéral droit au sortir de la rencontre. "Ce n’est pas bénin. Il a senti un problème musculaire, il s’est arrêté tout de suite. Ça prendra quelques semaines, je pense", avait-il laché en conférence de presse.

"La rééducation a déjà bien commencé"

Deux jours plus tard, et après avoir passé une batterie d’examens, Léo Dubois a à son tour donné de ses nouvelles. "Merci beaucoup pour vos messages ces dernières heures. En effet, suite aux résultats des examens passés ce matin, je souffre d'une lésion musculaire à l'ischio-jambier droit. La rééducation a déjà bien commencé et je serai de retour le plus vite possible sur les terrains pour vibrer avec vous", a-t-il écrit jeudi dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

S'il n'indique pas de date de retour possible, Dubois, déjà privé de l’Olympico de dimanche soir entre Lyon et Marseille (20h45), devrait manquer plusieurs semaines de compétition, si l’on s’en fie à la nature de sa blessure.