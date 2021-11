OL: Léo Dubois revient sur son altercation avec Jérôme Boateng lors du match contre Rennes

Interrogé par Canal+ en marge du rassemblement de l'équipe de France, Léo Dubois est revenu sur l'altercation qui l'a opposé à son coéquipier Jérôme Boateng lors de la lourde défaite de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du Stade Rennais dimanche dernier (1-4). Et selon le capitaine de l'OL, tout est déjà oublié.

Un échange bref et musclé, sans aucune signification particulière. Voilà ce qu'il faudrait finalement retenir de l'altercation qui s'est déroulée entre Jérôme Boateng et Léo Dubois lors de la débâcle lyonnaise sur la pelouse de Rennes dimanche soir (1-4). Après ce moment très chaud entre le capitaine lyonnais et l'expérimenté défenseur allemand, tout ce beau monde a enclenché l'opération de communication pour désamorcer les choses.

Après Boateng dimanche soir, c'est Dubois qui s'est exprimé à ce sujet. Dans un extrait d'entretien diffusé par Canal+, le capitaine de l'OL, interviewé à Clairefontaine en marge du rassemblement de l'équipe de France, évoque cet anicroche avec son coéquipier allemand: "Il n'y a jamais eu de souci. Ce sont des petites discussions qu'on a eues sur le terrain."

Un épisode que l'OL souhaite oublier

Avant de poursuivre: "C'est un grand joueur, on est tous les deux intelligents et on sait que c'était important à ce moment-là, tout simplement. Et maintenant, tout se passe très bien." La discussion très virile entre les deux défenseurs lyonnais ne traduirait donc pas un malaise patent au sein de l'effectif de l'OL, ou un quelconque manque d'autorité du capitaine Dubois, mais bel et bien un moment de panique alors que le club rhodanien se trouvait en plein naufrage au Roazhon Park.

Avant Dubois, Boateng était également revenu sur cet incident juste après la rencontre au micro de Prime Video: "C'est de l'émotion, quand les choses ne tournent pas en votre faveur. On a parlé ensemble, on n'avait pas bien communiqué sur le terrain, c'est normal." Les deux joueurs se sont donc expliqués, et l'OL peut oublier ce mauvais moment. Comme ce mauvais match, pour tenter de rebondir le 21 novembre prochain contre l'Olympique de Marseille.